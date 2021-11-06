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Власть

Власти Севастополя рассказали кому ждать повышения пенсии

Власти Севастополя рассказали кому ждать повышения пенсии

фото © pixabay.com

Власти Севастополя опровергли информацию СМИ, что якобы с 1 ноября пенсии 80-летних граждан вырастут вдвое.

«Это не соответствует действительности!» – говорится в сообщении на сайте правительства города.

По их данным, при достижении возраста 80 лет страховая пенсия по старости увеличивается на сумму фиксированной выплаты автоматически. На сегодня увеличение составляет 6044,48 рублей.

При этом на такое увеличение пенсии могут претендовать не все севастопольцы, достигшие 80-летнего возраста.

«Так, получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца увеличение фиксированной выплаты не положено, а людям с инвалидностью I группы повышенная фиксированная выплата уже выплачивается с момента установления I группы инвалидности», – говорится в сообщении.

Власти отмечают, что на повышенную фиксированную выплату также влияет «сохраненный размер» пенсии.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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