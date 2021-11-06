Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе 29 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок ● Крым не будет продлевать режим нерабочих дней ● Темпы вакцинации выросли в Ялте в четыре раза ● В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом ● «Никакие ограничения не помогут, если медицина развалена» - из крымских сетей
Власти Крыма назвали «напряженной» ситуацию с пандемией на полуострове
фото © meduza.io
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остается «напряженной» в Крыму, считает врио министра здравоохранения правительства Крыма Константин Скорупский в эфире телеканала «Крым 24».
«Ситуация в Крыму остается достаточно напряженной. Отмечается ежедневный прирост заболеваемости от 10 до 12 случаев», – отметил Скорупский.
По его словам, на сегодняшний день в Крыму получают лечение 8 722 человека, из них амбулаторно 3 913, стационарно – 4 809.
В Крыму за минувшие сутки выявлено 764 случая коронавирусной инфекции, что выше показателей суточной заболеваемости, опубликованных накануне, и является максимальным количеством за все время пандемии. За сутки скончались в Крыму от коронавируса 19 пациентов, а за все время пандемии – 3086 человек.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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