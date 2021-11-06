В Севастополе снизились грузооборот и пассажирооборот

О работа транспорта города Севастополя в сентябре 2021 года сообщает Крымстат.

В сентябре 2021 года автомобильным транспортом перевезено 28,6 тыс. тонн грузов и выполнено 1358,7 тыс. тонно-километров грузооборота, что, соответственно, на 15,3% и на 23,7% меньше, чем в сентябре 2020 г.

В сентябре 2021 г. услугами пассажирского транспорта воспользовались 4492,9 тыс. пассажира, что на 10,0% больше по сравнению с сентябрем 2020 г. Пассажирооборот составил 57385,1 тыс. пасс.-км (что на 19,7% меньше, чем в сентябре 2020 г.).

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