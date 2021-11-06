В многоквартирном доме в Севастополе почти пять месяцев не было газа

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В Севастополе в многоквартирном доме по улице Парковая, 12 почти пять месяцев не было газа.

Об этом сообщило правительство города.

«Подачу газа в дом возобновили, провели работы по обслуживанию крышной газовой котельной, после чего жильцам подали и тепло», – сообщил заместитель российского главы города Николай Жигулин.

По его данным, для возобновления подачи газа и тепла в дом номер 12 по улице Парковой был подписан договор о реструктуризации долгов частной управляющей компании ООО «ЖЭК» перед ПАО «Севастопольгаз». Документ предполагает постепенное погашение долга управляющей компании перед ПАО «Севастопольгаз».

По данным властей города, подача газа в дом номер 12 по улице Парковой была прекращена еще с 15 июня 2021 года в связи с задолженностью частной управляющей компании ООО «ЖЭК» перед ПАО «Севастопольгаз».

При этом, как утверждают власти Севастополя, оплату управляющей компании жильцы перечисляли исправно.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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