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Коронавирус в Крыму

В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом

09:05 суббота, 6 ноября 2021
В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом

фото © pixabay.com

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 776 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 101 261 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 402 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 701 человек, выздоровевших за весь период – 89 141.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым не будет продлевать режим нерабочих дней. Республика Крым не будет продлевать режим нерабочих дней.

Темпы вакцинации выросли в Ялте в четыре раза. Темпы вакцинации выросли в Ялте на «выходной» неделе в несколько раз.

В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом. За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 764 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 100 485 положительных на Covid-19.

«Никакие ограничения не помогут, если медицина развалена» - из крымских сетей. Крымчане привыкают жить в условиях антиковидных ограничений и изливают свое недовольство в соцсетях.

Коронавирус в Крыму
В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом

В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 776 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 101 261 положительных на Covid-19.

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