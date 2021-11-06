Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма назвали «напряженной» ситуацию с пандемией на полуострове ● В Симферополе 29 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок ● Крым не будет продлевать режим нерабочих дней ● Темпы вакцинации выросли в Ялте в четыре раза ● В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом
В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом
фото © pixabay.com
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 776 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 101 261 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 402 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 701 человек, выздоровевших за весь период – 89 141.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым не будет продлевать режим нерабочих дней. Республика Крым не будет продлевать режим нерабочих дней.
Темпы вакцинации выросли в Ялте в четыре раза. Темпы вакцинации выросли в Ялте на «выходной» неделе в несколько раз.
В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом. За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 764 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 100 485 положительных на Covid-19.
«Никакие ограничения не помогут, если медицина развалена» - из крымских сетей. Крымчане привыкают жить в условиях антиковидных ограничений и изливают свое недовольство в соцсетях.
В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 776 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 101 261 положительных на Covid-19.
Почти рекордное тепло: прогноз погоды в Крыму на выходные
В выходные в Крыму сохранится комфортная температура, в субботу столбики термометров покажут почти двойное превышение многолетних климатических норм, в ночь на воскресенье ожидаются непродолжительные дожди, днем снова установится сухая и теплая погода.
Какой сегодня праздник 6 ноября фото
Сегодня, 6 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Севастополе случилась массовая драка спортсменов и уроженцев Кавказа
В Севастополе произошла массовая драка, участниками которой стали члены местного бойцовского клуба и «лица кавказской национальности». Коллективные разборки зафиксировал на мобильную камеру один из местных жителей.
2 ноября
Путин запретил Развожаеву строить жилые дома
На встрече с президентом губернатор пообещал найти для этих целей другое место.