В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников

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Из Москвы поступила команда привлекать их к уголовной ответственности за распространение под видом достоверных ложных сведений.

Акция «черный список» проводится по всей стране – Росздравнадзор поручил своим территориальным органам заняться врачами на местах. Подлинность письма подтверждает издание «Медвестник». Информацию о врачах-антиваксерах следует передавать в прокуратуру и следственные органы. Документ подписан главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Особое внимание она поручила обращать на медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании, пишет «Аргументы недели Крым«

По статьям Уголовного кодекса, под которые попадают данные деяния (207.1 и 207.7) медицинским работникам грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 776 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 101 261 положительных на Covid-19.

Власти Крыма назвали «напряженной» ситуацию с пандемией на полуострове. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остается «напряженной» в Крыму, считает врио министра здравоохранения правительства Крыма Константин Скорупский в эфире телеканала «Крым 24».

Крым не будет продлевать режим нерабочих дней. Республика Крым не будет продлевать режим нерабочих дней.

Темпы вакцинации выросли в Ялте в четыре раза. Темпы вакцинации выросли в Ялте на «выходной» неделе в несколько раз.