Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь решил не продлевать нерабочие дни ● В Крыму опять изменили правила заселения в отели ● Крымские медработники почти выгорели эмоционально ● В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом ● Власти Крыма назвали «напряженной» ситуацию с пандемией на полуострове
В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников
фото © Новости Крыма
Из Москвы поступила команда привлекать их к уголовной ответственности за распространение под видом достоверных ложных сведений.
Акция «черный список» проводится по всей стране – Росздравнадзор поручил своим территориальным органам заняться врачами на местах. Подлинность письма подтверждает издание «Медвестник». Информацию о врачах-антиваксерах следует передавать в прокуратуру и следственные органы. Документ подписан главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Особое внимание она поручила обращать на медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании, пишет «Аргументы недели Крым«
По статьям Уголовного кодекса, под которые попадают данные деяния (207.1 и 207.7) медицинским работникам грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 776 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 101 261 положительных на Covid-19.
Власти Крыма назвали «напряженной» ситуацию с пандемией на полуострове. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остается «напряженной» в Крыму, считает врио министра здравоохранения правительства Крыма Константин Скорупский в эфире телеканала «Крым 24».
Крым не будет продлевать режим нерабочих дней. Республика Крым не будет продлевать режим нерабочих дней.
Темпы вакцинации выросли в Ялте в четыре раза. Темпы вакцинации выросли в Ялте на «выходной» неделе в несколько раз.
В Крыму составляют списки врачей-антипрививочников
Из Москвы поступила команда привлекать их к уголовной ответственности за распространение под видом достоверных ложных сведений.
В Крыму эвакуировали туристку с поврежденной ногой и заблудившуюся в горах супружескую пару
В пятницу, 5 ноября, спасатели эвакуировали женщину, которая подвернула ногу в районе «Долины привидений» (гора Демерджи) и не смогла самостоятельно передвигаться, сообщают в МЧС Крыма.
Севастополь решил не продлевать нерабочие дни
Власти Севастополя решили не продлевать режим нерабочих дней в городе.
Все не так: в Крыму QR-коды отменены, но не для отелей
Сначала власти сообщили об отмене QR-кодов именно для поселения в гостиницы и санатории Крыма.
3 ноября
Крымчан предупредили о рискованных финансовых вложениях
Пандемия коронавируса вызвала значительную трансформацию рынка сбережений. В условиях плавающего валютного курса и инфляции многие жители Крыма задумались о том, как сберечь кровно заработанные.