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В Крыму опять изменили правила заселения в отели

12:35 суббота, 6 ноября 2021
В Крыму опять изменили правила заселения в отели

фото © Новости Крыма

В Крыму вступят в силу новые правила бронирования и заселения в гостиницы, отели, санатории и другие средства размещения.

Очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Сергей Аксенов. Изменения касаются перечня документов, которые придется предоставить при поселении.

Если ранее речь шла об обязательном одновременном предоставлении QR-кодов и отрицательных ПЦР-тестов, то теперь при заселении достаточно одного из следующих документов: QR-кода или сертификата о вакцинации от COVID-19; сертификата о болезни, перенесенной не более полугода назад; медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний для вакцинации.

В последнем случае к справке придется приложить отрицательный результат ПЦР-теста. При этом бронирование мест в крымских средствах размещения по-прежнему должно происходить при наличии QR-кода о овакцинации.

Изменения вступят в силу с 8 ноября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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