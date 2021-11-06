В Крыму эвакуировали туристку с поврежденной ногой и заблудившуюся в горах супружескую пару

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В пятницу, 5 ноября, спасатели эвакуировали женщину, которая подвернула ногу в районе «Долины привидений» (гора Демерджи) и не смогла самостоятельно передвигаться, сообщают в МЧС Крыма.

«Пострадавшая была обнаружена у подножия горы Демерджи. Спасатели осуществили ей иммобилизацию конечности и доставили в приемный покой Алуштинской горбольницы», – сказано в сообщении.

В этот же день вечером поступило сообщение о том, что в районе горы Ай- Петри заблудилась супружеская пара.

«Спустя полтора часа туристы были обнаружены в районе горы «Шаан-Кая» и эвакуированы в безопасное место. Как выяснилось, супруги попали в плотный туман, сбились с маршрута и самостоятельно не смогли выйти в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в районе горы Чатыр-Даг в Крыму заблудилась группа туристов из Москвы с детьми. Также в МЧС сообщали об эвакуации шести человек из горной местности в Крыму, которые не смогли самостоятельно спуститься в безопасное место.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

На диком пляже Инжир в Балаклаве спасли еще одного туриста. Специалисты Центра гражданской защиты Севастополя спасли из дикого места отдыха женщину, сообщили в ЦГЗ.

В Феодосии спасли «Робинзона» и «Пятницу». Под Феодосией спасли двух туристов, которые во время прогулки на каяках попали в шторм и смогли добраться лишь до труднодоступных скал, а оттуда уже самостоятельно выбраться не смогли.

В Крыму возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины под катером. Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего водителя катера.

Еще двоих спасли за выходные на пляжах Севастополя. Спасатели Центра гражданской защиты на минувших выходных спасли выпавшего с борта яхты в воду мужчину и оказали помощь женщине на берегу, сообщили в пресс-службе ЦГЗ.