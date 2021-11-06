Происшествия
В Крыму эвакуировали туристку с поврежденной ногой и заблудившуюся в горах супружескую пару
фото © Крым.реалии
В пятницу, 5 ноября, спасатели эвакуировали женщину, которая подвернула ногу в районе «Долины привидений» (гора Демерджи) и не смогла самостоятельно передвигаться, сообщают в МЧС Крыма.
«Пострадавшая была обнаружена у подножия горы Демерджи. Спасатели осуществили ей иммобилизацию конечности и доставили в приемный покой Алуштинской горбольницы», – сказано в сообщении.
В этот же день вечером поступило сообщение о том, что в районе горы Ай- Петри заблудилась супружеская пара.
«Спустя полтора часа туристы были обнаружены в районе горы «Шаан-Кая» и эвакуированы в безопасное место. Как выяснилось, супруги попали в плотный туман, сбились с маршрута и самостоятельно не смогли выйти в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась», – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в районе горы Чатыр-Даг в Крыму заблудилась группа туристов из Москвы с детьми. Также в МЧС сообщали об эвакуации шести человек из горной местности в Крыму, которые не смогли самостоятельно спуститься в безопасное место.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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В Крыму эвакуировали туристку с поврежденной ногой и заблудившуюся в горах супружескую пару
В пятницу, 5 ноября, спасатели эвакуировали женщину, которая подвернула ногу в районе «Долины привидений» (гора Демерджи) и не смогла самостоятельно передвигаться, сообщают в МЧС Крыма.
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