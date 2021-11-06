В Херсонесе сняли фильм «Искусство быть женщиной»

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» представлена первая серия многосерийного фильма о жизни и быте херсонеситов в античное и византийское время «Искусство быть женщиной».

В первой серии небольшого фильма сотрудники Херсонеса Таврического рассказали о том, как менялся образ жизни и эталоны красоты женщин начиная с эпохи Античности и до нашего времени. Сегодня представительницам прекрасного пола в их стремлении соответствовать современным бьюти-стандартам приходят на помощь достижения косметологии и медицины, модные дизайнеры и стилисты. Но восхитят ли современников общепризнанные античные идеалы?

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Новый телесериал о крымском курорте заранее не понравился горожанам. Состоялась премьера телеканала «СТС» — сериал «Жена олигарха». Основные съемки проходили в Евпатории, однако крымчане остались недовольны тем, каким курорт предстает в кадре.

Автокинотеатр во второй раз заработает в аэропорту Симферополь. Автокинотеатр заработает в международном аэропорту Симферополь в рамках кинофестиваля отечественных короткометражек.

В Симферополе пройдет фестиваль документального кино. С 21 по 24 сентября в Симферополе будет проходить IV Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок», сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.

Конфуз на Одесском кинофестивале: британский режиссер поблагодарил Одессу и Россию. Завершение Одесского международного кинофестиваля не обошлось без конфуза. Известный британский кинорежиссер американского происхождения Терри Гиллиам, который получил награду «Золотой Дюк» за вклад в мировое киноискусство, во время своего выступления заявил: «Спасибо, Россия, спасибо, Одесса».