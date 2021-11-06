Культура
В Херсонесе сняли фильм «Искусство быть женщиной»
В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» представлена первая серия многосерийного фильма о жизни и быте херсонеситов в античное и византийское время «Искусство быть женщиной».
В первой серии небольшого фильма сотрудники Херсонеса Таврического рассказали о том, как менялся образ жизни и эталоны красоты женщин начиная с эпохи Античности и до нашего времени. Сегодня представительницам прекрасного пола в их стремлении соответствовать современным бьюти-стандартам приходят на помощь достижения косметологии и медицины, модные дизайнеры и стилисты. Но восхитят ли современников общепризнанные античные идеалы?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новый телесериал о крымском курорте заранее не понравился горожанам. Состоялась премьера телеканала «СТС» — сериал «Жена олигарха». Основные съемки проходили в Евпатории, однако крымчане остались недовольны тем, каким курорт предстает в кадре.
Автокинотеатр во второй раз заработает в аэропорту Симферополь. Автокинотеатр заработает в международном аэропорту Симферополь в рамках кинофестиваля отечественных короткометражек.
В Симферополе пройдет фестиваль документального кино. С 21 по 24 сентября в Симферополе будет проходить IV Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок», сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.
Конфуз на Одесском кинофестивале: британский режиссер поблагодарил Одессу и Россию. Завершение Одесского международного кинофестиваля не обошлось без конфуза. Известный британский кинорежиссер американского происхождения Терри Гиллиам, который получил награду «Золотой Дюк» за вклад в мировое киноискусство, во время своего выступления заявил: «Спасибо, Россия, спасибо, Одесса».
В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 776 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 101 261 положительных на Covid-19.
Почти рекордное тепло: прогноз погоды в Крыму на выходные
В выходные в Крыму сохранится комфортная температура, в субботу столбики термометров покажут почти двойное превышение многолетних климатических норм, в ночь на воскресенье ожидаются непродолжительные дожди, днем снова установится сухая и теплая погода.
Какой сегодня праздник 6 ноября фото
Сегодня, 6 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Севастополе случилась массовая драка спортсменов и уроженцев Кавказа
В Севастополе произошла массовая драка, участниками которой стали члены местного бойцовского клуба и «лица кавказской национальности». Коллективные разборки зафиксировал на мобильную камеру один из местных жителей.
2 ноября
Путин запретил Развожаеву строить жилые дома
На встрече с президентом губернатор пообещал найти для этих целей другое место.