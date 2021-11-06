Снова кризис: Крыму опять не хватает осадков

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Пока туристы радовались вернувшемуся в октябре бабьему лету, реки и водохранилища полуострова мелели без дождей.

Неутешительный отчет представил Крымский гидрометцентр за октябрь.

В частности, как сообщило управление по гидрометеорологии, в бассейне большинства крымских рек выпало лишь 3 — 12,3 мм осадков. Лишь в верховье Бельбека (Бахчисарайский район) было зафиксировано 24 мм осадков.

«В Крымских горах наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции «Ай-Петри» выпало 43% нормы, а в районе метеостанции «Ангарский перевал» — 26% нормы», — отметили в Гидрометцентре.

Из-за такой засушливой погоды понизился уровень воды почти везде. Река Альма выше гидропоста Партизанское (Симферопольский район) местами совсем пересохла. Также полностью обмелели селевые речки в окрестностях Алушты, Судака и Феодосии.

Это привело к значительному снижению притока в водохранилища естественного стока. Так, Белогорское водохранилище в октябре пополнилось лишь на 0,7 млн кубометров, Симферопольское — на 0,7 млн кубометров, Счастливенское — на 0,3 млн кубометров, Чернореченское — на 0,5 млн кубометров.

Общий объем запасов всех водохранилищ Крыма составил 112 млн кубометров.

Как рассказала начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов регионального Гидрометцентра Наталья Охременко, хороших стокообразующих осадков не наблюдалось, но их почти и не выпадает в сентябре-октябре на полуострове.

«Начало и середина осени в Крыму — наиболее засушливое время года. Это типичная ситуация», — отметила собеседница.

В свою очередь, как сообщил на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов, сейчас разрабатывается техническое обоснование на строительство новых водохранилищ объемом более 8 млн кубометров для Алушты и 15-17 млн кубометров для Симферополя.

Это позволит иметь запас живительной влаги, чтобы «продержаться в любое время года при любой погоде без ограничений».

Крымский лидер отметил, что Алушта еще частично зависит от выпадающих осадков, а вот в столице республики дефицит восполняется за счет подземных источников.

Между тем морские шторма обнажили трубы канализации на одном из крымских пляжей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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