Водный кризис
Развитие сюжета: Еще 35 скважин пробурят в Крыму до конца года ● Власти России срочно требуют отчитаться о запасах воды под Азовским морем ● Крымские водохранилища сильно обмелели в октябре ● Крым снова теряет воду ● Несколько рек в горах Крыма пересохли из-за октябрьской засухи
Снова кризис: Крыму опять не хватает осадков
фото © crimeantatars.club
Пока туристы радовались вернувшемуся в октябре бабьему лету, реки и водохранилища полуострова мелели без дождей.
Неутешительный отчет представил Крымский гидрометцентр за октябрь.
В частности, как сообщило управление по гидрометеорологии, в бассейне большинства крымских рек выпало лишь 3 — 12,3 мм осадков. Лишь в верховье Бельбека (Бахчисарайский район) было зафиксировано 24 мм осадков.
«В Крымских горах наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции «Ай-Петри» выпало 43% нормы, а в районе метеостанции «Ангарский перевал» — 26% нормы», — отметили в Гидрометцентре.
Из-за такой засушливой погоды понизился уровень воды почти везде. Река Альма выше гидропоста Партизанское (Симферопольский район) местами совсем пересохла. Также полностью обмелели селевые речки в окрестностях Алушты, Судака и Феодосии.
Это привело к значительному снижению притока в водохранилища естественного стока. Так, Белогорское водохранилище в октябре пополнилось лишь на 0,7 млн кубометров, Симферопольское — на 0,7 млн кубометров, Счастливенское — на 0,3 млн кубометров, Чернореченское — на 0,5 млн кубометров.
Общий объем запасов всех водохранилищ Крыма составил 112 млн кубометров.
Как рассказала начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов регионального Гидрометцентра Наталья Охременко, хороших стокообразующих осадков не наблюдалось, но их почти и не выпадает в сентябре-октябре на полуострове.
«Начало и середина осени в Крыму — наиболее засушливое время года. Это типичная ситуация», — отметила собеседница.
В свою очередь, как сообщил на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов, сейчас разрабатывается техническое обоснование на строительство новых водохранилищ объемом более 8 млн кубометров для Алушты и 15-17 млн кубометров для Симферополя.
Это позволит иметь запас живительной влаги, чтобы «продержаться в любое время года при любой погоде без ограничений».
Крымский лидер отметил, что Алушта еще частично зависит от выпадающих осадков, а вот в столице республики дефицит восполняется за счет подземных источников.
Между тем морские шторма обнажили трубы канализации на одном из крымских пляжей.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Среди погибших в Крыму пернатых обнаружили окольцованных птиц из разных стран. Специалисты окончательно убедились, что погибшая на побережье Сиваша птица – перелетная. Среди нескольких тысяч мертвых тушек сотрудники Госкомветеринарии Крыма обнаружили окольцованных.
Несколько рек в горах Крыма пересохли из-за октябрьской засухи. Засушливый характер погоды в Крыму в октябре стал причиной пересыхания некоторых рек в горах.
Ученые рассказали, в каком состоянии сейчас Черное море у берегов Крыма. В результате исследования Черного моря на крымском побережье ученые обнаружили донное отложение тяжелых металлов, диоксина, нефти и др. опасных веществ.
Балаклавскую бухту атаковали медузы. В Балаклаве очевидцы засняли на видео нашествие медуз в Черном море.
В Крыму эвакуировали туристку с поврежденной ногой и заблудившуюся в горах супружескую пару
В пятницу, 5 ноября, спасатели эвакуировали женщину, которая подвернула ногу в районе «Долины привидений» (гора Демерджи) и не смогла самостоятельно передвигаться, сообщают в МЧС Крыма.
Севастополь решил не продлевать нерабочие дни
Власти Севастополя решили не продлевать режим нерабочих дней в городе.
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Севастополе.
Все не так: в Крыму QR-коды отменены, но не для отелей
Сначала власти сообщили об отмене QR-кодов именно для поселения в гостиницы и санатории Крыма.
3 ноября
Путин запретил Развожаеву строить жилые дома
23 часа назад
Крымчан предупредили о рискованных финансовых вложениях
Пандемия коронавируса вызвала значительную трансформацию рынка сбережений. В условиях плавающего валютного курса и инфляции многие жители Крыма задумались о том, как сберечь кровно заработанные.