Севастопольцы оказались намного суровее крымчан

фото © Форпост

Самые светлые эмоции испытывают жители Республики Крым, а вот севастопольцы оказались намного более агрессивными и менее довольными происходящими вокруг них событиями.

Об этом говорится в аналитическом исследовании тональности региональных социальных сетей, проведенном компанией Brand Analytics. Это уже 12-й обзор с оценкой степени социального напряжения в различных регионах страны.

С 6 по 17 октября компанией было обработано более 894 млн постов и комментариев, размещенных во всех формах медиа – соцсетях, блогах, форумах и сайтах. В качестве объекта исследования были выбраны сообщения, содержащие, в той или иной форме, любовь (например, «я люблю» или «я счастлив») и ненависть («я ненавижу», «меня бесит» и т.д.).

В целом по стране, среди относящихся к исследованию постов 82,42% относилось к любви и 18,56% - к ненависти.

Лидером по уровню «любви», как и в рейтинге прошлого года, стала Республика Крым, где на семь позитивных сообщений публикуется всего один пост со словами ненависти. Вторую и третью позицию занимают Ямало-Ненецкий АО и Костромская область.

Город-герой Севастополь (индекс 5,7), напротив, продолжает терять «любовь» внутри себя. В данный момент он занимает 14-ю позицию, наравне с Удмуртией и Новгородской областью.

Самыми «угрюмыми» оказались Чечня, Магадан и Якутия, где любовь сменяется ненавистью после каждого третьего сообщения.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 5 ноября. Сегодня, 5 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 4 ноября. Сегодня, 4 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 3 ноября. Сегодня, 3 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 1 ноября. Сегодня, 1 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.