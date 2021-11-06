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Севастополь решил не продлевать нерабочие дни
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Власти Севастополя решили не продлевать режим нерабочих дней в городе.
Об этом у себя в Instagram написал губернатор города Михаил Развожаев.
«8 ноября в городе прекращается период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады», – написал губернатор.
Все остальные ограничения, введенные из-за пандемии, остаются в силе.
Накануне о решении не продлевать режим выходных дней сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Остальные ограничения также сохраняются.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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