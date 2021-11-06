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Севастополь решил не продлевать нерабочие дни

Севастополь решил не продлевать нерабочие дни

фото © pixabay.com

Власти Севастополя решили не продлевать режим нерабочих дней в городе.

Об этом у себя в Instagram написал губернатор города Михаил Развожаев.

«8 ноября в городе прекращается период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады», – написал губернатор.

Все остальные ограничения, введенные из-за пандемии, остаются в силе.

Накануне о решении не продлевать режим выходных дней сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Остальные ограничения также сохраняются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Трудным севастопольским подросткам дадут по наставнику. Представлял законопроект депутатам новый руководитель прокуратуры города Максим Жук. Он сообщил, что с начала 2021 года несовершеннолетними жителями Севастополя совершено 39 преступлений и почти 170 административных правонарушений.

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