Севастополь решил не продлевать нерабочие дни

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Власти Севастополя решили не продлевать режим нерабочих дней в городе.

Об этом у себя в Instagram написал губернатор города Михаил Развожаев.

«8 ноября в городе прекращается период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады», – написал губернатор.

Все остальные ограничения, введенные из-за пандемии, остаются в силе.

Накануне о решении не продлевать режим выходных дней сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Остальные ограничения также сохраняются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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