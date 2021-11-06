Происшествия
С пяти улиц Симферополя украли телефонный кабель
В Симферополе задержан подозреваемый в краже телефонного кабеля на сумму более чем 500 тысяч рублей.
Об этом рассказали в пресс-службе крымского главка МВД. В отдел полиции по Киевскому району города поступило сразу пять заявлений о краже телефонного кабеля.
Сотрудники компании, поставляющей телефонную связь и Интернет, сообщили, что на пяти улицах города недосчитались в общей сложности 443 метров кабеля. Общую сумму ущерба предприятие оценило более чем в 500 тысяч рублей. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его, им оказался 29-летний симферополец.
«Мужчина рассказал, что, нуждаясь в денежных средствах, увидел на столбах низко висящий телефонный кабель, обрезал его и сдал в пункт приема металла. Вырученные деньги потратил на собственные нужды», - рассказали в ведомстве. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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