Прогноз погоды в Крыму на субботу 6 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 6 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 20, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 82 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 78 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 82 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью около 13 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью около 12 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 92 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 92 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 20, ночью от 10 до 13 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 93 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 98 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью около 11 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 78 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 73 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 13, в Николаевке - 15, в Севастополе - 16, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 16, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 12, в Сочи - 18, в Турции - 24, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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