Оптимистичный прогноз: накопить на частный дом в Севастополе можно за 25 лет

Более 25 лет потребуется работающему в Севастополе человеку, чтобы накопить на собственный дом, не оформляя его в ипотеку. Город-герой занял последнее место в рейтинге доступности жилья, составленном аналитиками портала «Мир квартир».

Такой, казалось бы, нерадостный прогноз на самом деле имеет весьма оптимистичный характер, учитывая показатели, которыми руководствовались специалисты. Средняя стоимость частного дома была выведена ими из данных собственного портала — в Севастополе этот показатель превысил 11 млн рублей, а средняя зарплата была взята на сайте Росстата — по последним данным, в нашем регионе она составляет 35 тысяч 817 рублей.

Однако для простоты расчетов авторы рейтинга предположили, что вся зарплата гражданина целиком откладывается им на покупку дома, а все расходы, среди которых питание, проезд, коммунальные платежи и в некоторых случаях аренда жилья, покрываются доходом второго работающего члена семьи, что в реальной жизни не так легко реализовать.

Но даже при таких вводных без учета инфляции и постоянно растущей стоимости недвижимости — покупка коттеджа в Севастополе потребует практически 26-летних сбережений, при том что среднестатическому россиянину потребуется всего 8 лет, чтобы накопить на собственный дом.

Похожая ситуация складывается в Краснодарском крае, Чеченской республике, Калининградской области, Дагестане и Санкт-Петербурге — на покупку частного дома жителям этих регионов тоже придется копить более 20 лет. Нынешнюю картину эксперты объясняют не поспевающим за ценами размером зарплат.

«В трех курортных регионах цены на частные дома сильно подскочили с начала года: в Севастополе на 16,3%, в Краснодарском крае на 26,4%, в Калининградской области на 22,6%, в то время как зарплаты там остались ниже среднего по Российской Федерации. Потому и срок накопления в этих регионах побил все рекорды», — заявил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко».

Добавим, что в последние годы стоимость квартир по стране продолжает расти — за последний год цена квадратного метра увеличилась в среднем на 28%. Особенно активно недвижимость скупается на территории Крыма, а по росту стоимости вторичного жилья полуостров уже обогнал Москву. В августе этого года стоимость квадратного метра в новостройках Севастополя официально превысила 150 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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