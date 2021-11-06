Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе
фото © Pixabay
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Севастополе.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу.
«Примерно в 14.31 на правом закруглении автодороги Андреевка – Солнечный водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшим в сторону поселка Солнечный», – говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте, водитель автобуса и четыре пассажира получили различные травмы и были госпитализированы.
«На месте ДТП работают сотрудники полиции и спасатели. Движение на данном участке дороги закрыто, организован объезд по грунтовой дороге», – уточнили в пресс-службе.
По факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе водитель стрелял по мусоровозу: не поделили перекресток. В Севастополе дорожный конфликт закончился стрельбой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем. Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.
На востоке Крыма иномарка врезалась в опору ЛЭП: есть пострадавший. Один человек получил травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля Geely в Советском районе.
Пьяный инвалид сбил человека на подаренном Аксеновым и Павленко скутере. Местные жители отмечают, что мужчина часто злоупотребляет алкоголем, после чего садится за руль спецтранспорта.
В Крыму эвакуировали туристку с поврежденной ногой и заблудившуюся в горах супружескую пару
В пятницу, 5 ноября, спасатели эвакуировали женщину, которая подвернула ногу в районе «Долины привидений» (гора Демерджи) и не смогла самостоятельно передвигаться, сообщают в МЧС Крыма.
Севастополь решил не продлевать нерабочие дни
Власти Севастополя решили не продлевать режим нерабочих дней в городе.
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Севастополе.
Все не так: в Крыму QR-коды отменены, но не для отелей
Сначала власти сообщили об отмене QR-кодов именно для поселения в гостиницы и санатории Крыма.
3 ноября
Путин запретил Развожаеву строить жилые дома
23 часа назад
Крымчан предупредили о рискованных финансовых вложениях
Пандемия коронавируса вызвала значительную трансформацию рынка сбережений. В условиях плавающего валютного курса и инфляции многие жители Крыма задумались о том, как сберечь кровно заработанные.