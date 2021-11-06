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Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе

фото © Pixabay

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу.

«Примерно в 14.31 на правом закруглении автодороги Андреевка – Солнечный водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшим в сторону поселка Солнечный», – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте, водитель автобуса и четыре пассажира получили различные травмы и были госпитализированы.

«На месте ДТП работают сотрудники полиции и спасатели. Движение на данном участке дороги закрыто, организован объезд по грунтовой дороге», – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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