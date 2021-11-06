Крымские медработники почти выгорели эмоционально

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Люди в белых халатах перенапряжены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Симферополе и регионах Республики Крым более 60% медицинских работников столкнулись с проблемой эмоционального выгорания из-за перенапряжения в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ имени Вернадского Юлия Евдокимова.

Специалист отметила, что крымские психологи уже провели не одно исследование для оценки состояния медработников. По ее словам, эмоционально выгорают и врачи, и младший медицинский персонал. Однако именно врачи испытывают более выраженную эмпатию к пациентам, поэтому проблема касается прежде всего них.

Евдокимова сказала, что часто врачи испытывают схожие с пациентами эмоции, ощущают ответственность за происходящее. При этом у медицинских сестер ситуация иная, однако и они склонны сильно тревожиться.

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