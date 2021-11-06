Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму зарегистрировали 776 новых случаев заболевания коронавирусом ● Власти Крыма назвали «напряженной» ситуацию с пандемией на полуострове ● В Симферополе 29 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок ● Крым не будет продлевать режим нерабочих дней ● Темпы вакцинации выросли в Ялте в четыре раза
Крымские медработники почти выгорели эмоционально
фото © Новости Крыма
Люди в белых халатах перенапряжены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
В Симферополе и регионах Республики Крым более 60% медицинских работников столкнулись с проблемой эмоционального выгорания из-за перенапряжения в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ имени Вернадского Юлия Евдокимова.
Специалист отметила, что крымские психологи уже провели не одно исследование для оценки состояния медработников. По ее словам, эмоционально выгорают и врачи, и младший медицинский персонал. Однако именно врачи испытывают более выраженную эмпатию к пациентам, поэтому проблема касается прежде всего них.
Евдокимова сказала, что часто врачи испытывают схожие с пациентами эмоции, ощущают ответственность за происходящее. При этом у медицинских сестер ситуация иная, однако и они склонны сильно тревожиться.
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