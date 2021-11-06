Крымские футболисты разгромили сборную Тамбова

В Евпатории стартовал очередной тур элитного дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги.

Действующий чемпион престижных соревнований – сборная Крымского федерального университета – в субботу, 6 ноября, встречалась с командой из Тамбова.

Наши футболисты подтвердили свой более высокий класс уже в первом тайме. На 6-ой минуте Длявер Нуридинов открыл счет, реализовав пенальти. Еще до перерыва преимущество крымчан увеличил Роман Хаджиев.

В начале второго тайма третий мяч в ворота сборной Тамбовского государственного университета после подачи с углового забил Ярослав Юдин.

— Несмотря на то, что соперник находится намного ниже нас в турнирной таблице, ни о какой недооценки соперника речь не шла, — сказал после матча главный тренер сборной Крымского федерального университета Сергей Величко. – Нам удалось забить быстрый гол. После этого мы немного отошли назад и ждали своего шанса. Потом удалось забить второй гол. Так что план на игру мы реализовали.

Крымские футболисты возглавляют турнирную таблицу Высшего дивизиона группы «А» чемпионата НСФЛ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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