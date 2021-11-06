Крымчан предупредили о рискованных финансовых вложениях

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Пандемия коронавируса вызвала значительную трансформацию рынка сбережений. В условиях плавающего валютного курса и инфляции многие жители Крыма задумались о том, как сберечь кровно заработанные.

За разъяснениями СМИ обратились к эксперту аналитической компании «Рамблер Групп», кандидату экономических наук Михаилу Беляеву.

На экономическую ситуацию влияет множество факторов, и порой предвидеть их попросту невозможно. Поэтому ответить на данный вопрос затрудняются даже самые опытные экономические аналитики, пояснил наш собеседник.

И все же есть несколько простых правил, которые всегда необходимо помнить. Во-первых, четко понимать сколько средств и на какой период необходимо отложить для сбережения, и с какой целью — сохранить или приумножить.

«Если вы планируете в ближайшем будущем отправиться за рубеж, то предпочтение следует отдать долларам или евро. Эти валюты всегда идут рука об руку», — сказал Михаил Беляев.

Во-вторых, отечественная валюта, как говорится, медленно, но уверенно сдает свои позиции: доходность вкладов не в состоянии компенсировать потери от инфляции. Однако бросаться скупать валюту в качестве инвестиционного инструмента не стоит, доходность от этого мероприятия будет минимальной, подчеркнул экономист.

«Купить доллары или евро сейчас уместно только, если вы хотите сохранить сбережения, но не приумножить. В этом случае они будут застрахованы от обесценивания, но не более того», — сказал эксперт.

Наш собеседник напомнил, что любые банковские вклады не превышают темпы инфляции по стране. Единственное, на что можно рассчитывать, так это на форс-мажорные обстоятельства, просчитать которые, увы, невозможно.

Заработать на валютных депозитах можно лишь в случае девальвации рубля. Однако рассчитывать на снижение реального курса российской денежной единицы в обозримом будущем не стоит.

Эксперт предупредил, что любые вложения в финансовые пирамиды чреваты денежными потерями. Получить значительную прибыль от авантюрных вложений могут только профессиональные финансисты. Для обывателя, в любом случае, это проигрышный вариант.

В тексте использованы материалы: Форпост

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