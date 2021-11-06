Какой сегодня праздник 6 ноября

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Сегодня, 6 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день мужчин

Фото pixabay.com

С легкой руки Михаила Горбачева в 2000 году с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно в первую субботу ноября.

Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.

В этот день все внимание направлено исключительно на представителей сильной половины человечества. А в качестве подарков мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить.

Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

6 ноября верующие почитают икону Богородицы «Всех скорбящих Радость». Эта икона впервые прославилась как чудотворная в 1688 году в Преображенской церкви в Москве. Богоматерь на иконе изображена в окружении бедствующих людей — больных и голодных, — а также ангелов, совершающих благодеяния от ее имени.

Первое чудо от этой иконы случилось в 1688 году, когда сестра московского Патриарха Иоакима молилась у образа Божьей Матери и излечилась от тяжелой болезни. Кстати, позже, по указанию императрицы Елизаветы Петровны, в Санкт-Петербурге воздвигли храм в честь дивного образа «Всех скорбящих Радость» (Шпалерная, 35-а).

Считается, что, молясь перед иконой, можно получить излечение физических и телесных болезней, утешиться в скорби, получить помощь в делах и трудных жизненных ситуациях.

День Арефы (Русский светец)

Народный праздник «Русский светец» отмечается 6 ноября (по старому стилю - 24 октября). В этот день верующие православной церкви почитают икону Богородицы «Всех скорбящих Радость». Другие названия праздника: «Светец», «Скорбящая Божья Мать», «День Арефы», «Афанасий».

Также сегодня, 6 ноября, отмечают такие праздники:

- Международный день памяти животных, погибших от рук человека

- Всемирный день без бумаги (World Paper Free Day)

- День Конституции Республики Татарстан

- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

- День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы РФ

- День освобождения Киева

- День кекри в Финляндии

- День бизона (National Bison Day) в США

- День поиска центра города

- День осведомленности о стрессе (Stress Awareness Day)

- День саксофона (National Saxophone Day) в США

- День борьбы с малярией (Malaria Day in the Americas)

- День Конституции Доминиканы

- День работника культуры Узбекистана

- День шведской культуры в Финляндии

Сегодня именины празднуют: Иван, Феофил, Афанасий, Акакий, Папий (Папа), Сисой, Арефий (Арефа), Елезвой, Нердон, Синклитикия (Секлетея).

Что происходило 6 ноября в прошлые годы

1632 - был смертельно ранен король Швеции Густав II Адольф («Северный Лев»), один из самых образованных монархов своего времени.

1736 - Марбургский университет Германии принимает в свои ряды Михаила Ломоносова.

1887 - в Шотландии основан футбольный клуб Селтик.

1923 - начинается Краковское восстание в Польшевсеобщая вооруженная политическая забастовка.

1931 - в Москве луганчане представили самый мощный серийный грузовой паровоз в истории СССР.

1935 - первый вылет осуществил британский истребитель Хоукер Харрикейн.

1986 - главным тренером Манчестер Юнайтед стал шотландец Алекс Фергюсон, который впоследствии сделал клуб одним из самых титулованных в Европе.

1986 - на станции Користовка (Одесская область) произошла одна из крупнейших в мире железнодорожных катастроф, виновными признаны машинист и его помощник.

1991 - национальный праздник Кувейтав этот день была потушена последняя нефтяная скважина, подожженная иракскими оккупантами.

2008 - террористка-смертница взрывает себя на остановке общественного транспорта во Владикавказе.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 ноября. Какие праздники будут завтра?

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