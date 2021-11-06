Общество
Какой сегодня праздник 6 ноября
фото © pixabay.com
Сегодня, 6 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день мужчин
Фото pixabay.com
С легкой руки Михаила Горбачева в 2000 году с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно в первую субботу ноября.
Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.
В этот день все внимание направлено исключительно на представителей сильной половины человечества. А в качестве подарков мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить.
Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
6 ноября верующие почитают икону Богородицы «Всех скорбящих Радость». Эта икона впервые прославилась как чудотворная в 1688 году в Преображенской церкви в Москве. Богоматерь на иконе изображена в окружении бедствующих людей — больных и голодных, — а также ангелов, совершающих благодеяния от ее имени.
Первое чудо от этой иконы случилось в 1688 году, когда сестра московского Патриарха Иоакима молилась у образа Божьей Матери и излечилась от тяжелой болезни. Кстати, позже, по указанию императрицы Елизаветы Петровны, в Санкт-Петербурге воздвигли храм в честь дивного образа «Всех скорбящих Радость» (Шпалерная, 35-а).
Считается, что, молясь перед иконой, можно получить излечение физических и телесных болезней, утешиться в скорби, получить помощь в делах и трудных жизненных ситуациях.
День Арефы (Русский светец)
Народный праздник «Русский светец» отмечается 6 ноября (по старому стилю - 24 октября). В этот день верующие православной церкви почитают икону Богородицы «Всех скорбящих Радость». Другие названия праздника: «Светец», «Скорбящая Божья Мать», «День Арефы», «Афанасий».
Также сегодня, 6 ноября, отмечают такие праздники:
- Международный день памяти животных, погибших от рук человека
- Всемирный день без бумаги (World Paper Free Day)
- День Конституции Республики Татарстан
- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
- День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы РФ
- День освобождения Киева
- День кекри в Финляндии
- День бизона (National Bison Day) в США
- День поиска центра города
- День осведомленности о стрессе (Stress Awareness Day)
- День саксофона (National Saxophone Day) в США
- День борьбы с малярией (Malaria Day in the Americas)
- День Конституции Доминиканы
- День работника культуры Узбекистана
- День шведской культуры в Финляндии
Сегодня именины празднуют: Иван, Феофил, Афанасий, Акакий, Папий (Папа), Сисой, Арефий (Арефа), Елезвой, Нердон, Синклитикия (Секлетея).
Что происходило 6 ноября в прошлые годы
1632 - был смертельно ранен король Швеции Густав II Адольф («Северный Лев»), один из самых образованных монархов своего времени.
1736 - Марбургский университет Германии принимает в свои ряды Михаила Ломоносова.
1887 - в Шотландии основан футбольный клуб Селтик.
1923 - начинается Краковское восстание в Польшевсеобщая вооруженная политическая забастовка.
1931 - в Москве луганчане представили самый мощный серийный грузовой паровоз в истории СССР.
1935 - первый вылет осуществил британский истребитель Хоукер Харрикейн.
1986 - главным тренером Манчестер Юнайтед стал шотландец Алекс Фергюсон, который впоследствии сделал клуб одним из самых титулованных в Европе.
1986 - на станции Користовка (Одесская область) произошла одна из крупнейших в мире железнодорожных катастроф, виновными признаны машинист и его помощник.
1991 - национальный праздник Кувейтав этот день была потушена последняя нефтяная скважина, подожженная иракскими оккупантами.
2008 - террористка-смертница взрывает себя на остановке общественного транспорта во Владикавказе.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 ноября. Какие праздники будут завтра?
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