Власть
Аксенов поразился купленным для Симферополя саженцам из Италии
фото © Сергей Аксенов / Facebook
Европейские деревья теперь будут украшать один из новых скверов крымской столицы.
Для нового сквера в симферопольском микрорайоне Фонтаны городские власти закупили саженцы деревьев из Италии. Такой выбор озадачил главу Крыма Сергея Аксенова.
Губернатор вместе с мэром Симферополя Валентином Демидовым прибыл в микрорайон для высадки деревьев в новом общественном пространстве. Отчитываясь о результате работ, градоначальник сообщил Аксенову, что деревья привезены из Италии.
«Ближе не нашли, что ли? У нас в стране, по-моему, все растет», - возмутился губернатор во время высадки деревьев.
«Это очень красивые деревья», - ответил Демидов, на помощь которому пришла сотрудница администрации, подсказав, что речь идет об итальянских сливах Писсарди, которые известны своей раскидистой кроной.
«Ну, дай бог. Посмотрим, что Италия родит нам», - сказал Аксенов.
Напомним, что сливы Писсарди растут на центральной улице Симферополя, во время реконструкции которой несколько из этих деревьев были срублены, что вызвало шквал возмущений среди горожан.
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