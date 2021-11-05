В Симферополе закроют одну из оживленных улиц

В Симферополе на двое суток перекроют движение на участке улицы Залесская.

Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. Временное ограничение вводится в пятницу утром и продолжится до утра воскресенья. В этот период на Залесской будет проходить дорожный ремонт.

«Администрация Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств по улице Залесская - на участке от улицы 60 лет Октября до улицы Аральская - в связи с проведением дорожно-ремонтных работ. Временное ограничение движения вводится 5 ноября с 06:00 и до 6:00 воскресенья, 7 ноября», - говорится в сообщении администрации.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на Залесской будет временно изменена схема движения транспорта и предусмотрен объезд перекрываемого участка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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