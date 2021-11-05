Происшествия
В Симферополе столб превратился в шлагбаум
В Симферополе на ул. Соколиная висит столб посреди дороги. Заявка по устранению неполадок коммунальными службами уже принята.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Помимо того, что старый деревянный столб преграждает проезд, с него свисают провода по ширине всей дороги.
В результате симферопольская улица теперь больше походит на площадку для танцев лимбо.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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