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Коронавирус в Крыму

В Симферополе 29 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок

За 4 ноября в крымской столице мобильные группы проверили 42 маршрутных транспортных средств на соблюдение антиковидных ограничений.

По итогам проверок составили 29 протоколов за отсутствие масок у пассажиров маршруток. Кроме того, в результате обследования торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения составили 6 первичных акта.

Напомним, крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать на 5 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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