Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым не будет продлевать режим нерабочих дней ● Темпы вакцинации выросли в Ялте в четыре раза ● В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом ● «Никакие ограничения не помогут, если медицина развалена» - из крымских сетей ● Бизнесмены Севастополя попросили Развожаева объясниться
В Симферополе 29 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок
За 4 ноября в крымской столице мобильные группы проверили 42 маршрутных транспортных средств на соблюдение антиковидных ограничений.
По итогам проверок составили 29 протоколов за отсутствие масок у пассажиров маршруток. Кроме того, в результате обследования торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения составили 6 первичных акта.
Напомним, крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать на 5 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе выставили полицейское оцепление и патрули к приезду Путина. В центральной части Севастополя на улицах в районе Херсонеса выставили полицейское оцепление, на остановках общественного транспорта и перекрестках дежурят патрули.
В Севастополе наказали родителей «невиновного» участника ДТП. В Севастополе административную ответственность за попавшего в аварию несовершеннолетнего мопедиста, который нарушил требования ПДД, понесут родители подростка.
В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах. Массовые проверки и спецоперации будут проходить на дорогах российских регионов в период ноябрьских праздников.
В Севастополе посетителя магазина задержали за угрозы костылем и требования купить алкоголь. В одном из севастопольских магазинов задержали мужчину, который угрожал костылем посетителям и требовал, чтобы ему купили выпить.
Почти рекордное тепло: прогноз погоды в Крыму на выходные
В выходные в Крыму сохранится комфортная температура, в субботу столбики термометров покажут почти двойное превышение многолетних климатических норм, в ночь на воскресенье ожидаются непродолжительные дожди, днем снова установится сухая и теплая погода.
Бизнес Крыма решил поставить на «игру в кальмара» фото
На улицах города замечены молодые люди в костюмах из резонансного сериала.
Путин запретил Развожаеву строить жилые дома
На встрече с президентом губернатор пообещал найти для этих целей другое место.
В Севастополе случилась массовая драка спортсменов и уроженцев Кавказа
В Севастополе произошла массовая драка, участниками которой стали члены местного бойцовского клуба и «лица кавказской национальности». Коллективные разборки зафиксировал на мобильную камеру один из местных жителей.
2 ноября
В Крыму суд отправил в СИЗО мэра Белогорска
Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО на два месяца главу администрации Белогорска Игоря Ипатко по делу о крупной взятке.