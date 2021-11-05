Происшествия
В Севастополе за вознаграждение разыскивают опасного самоуправца
Жители девяти многоквартирных домов Севастополя утром 4 ноября обнаружили отсутствие газа в своих квартирах.
Как выяснилось, ночью неизвестный (или неизвестные) тайно и незаконно отключил дома от газоснабжения.
Как сообщает в соцсетях ПАО «Севастопольгаз», без голубого топлива остались жители домов по адресам: улица Горпищенко 98а, 98б, 104, 102, 100, 100а, 79, 109 и дома № 28 на улице Генерала Саймонова.
С 8 утра сотрудники «Севастопольгаза» занимаются восстановлением подачи газа в эти дома.
ПАО «Севастпольгаз» предлагает вознаграждение тому, кому что-либо известно о причастных к этим крайне опасным действиям.
Информацией, которая, возможно, поможет предотвратить новые подобные случаи, просят как можно скорее поделиться по номеру «104».
В тексте использованы материалы: Форпост
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