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Происшествия

В Севастополе за вознаграждение разыскивают опасного самоуправца

Жители девяти многоквартирных домов Севастополя утром 4 ноября обнаружили отсутствие газа в своих квартирах.

Как выяснилось, ночью неизвестный (или неизвестные) тайно и незаконно отключил дома от газоснабжения.

Как сообщает в соцсетях ПАО «Севастопольгаз», без голубого топлива остались жители домов по адресам: улица Горпищенко 98а, 98б, 104, 102, 100, 100а, 79, 109 и дома № 28 на улице Генерала Саймонова.

С 8 утра сотрудники «Севастопольгаза» занимаются восстановлением подачи газа в эти дома.

ПАО «Севастпольгаз» предлагает вознаграждение тому, кому что-либо известно о причастных к этим крайне опасным действиям.

Информацией, которая, возможно, поможет предотвратить новые подобные случаи, просят как можно скорее поделиться по номеру «104».

В тексте использованы материалы: Форпост

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