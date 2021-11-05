В Севастополе на «горячем» попалась любительница сладкого

Севастопольские росгвардейцы в одном из супермаркетов города задержали женщину, которая пыталась похитить несколько плиток шоколада.

Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Росгвардии.

Инцидент произошел накануне вечером в Ленинском районе города. На место происшествия оперативно был вызван наряд вневедомственной охраны. Прибывшим на место правоохранителям администратор магазина указала на посетительницу торгового зала, которая попыталась украсть приглянувшийся ей товар. Нарушительницей оказалась 42-летняя местная жительница, которая уже не раз попадала в поле зрения полиции.

«Женщина попыталась пронести мимо кассы шоколад. Судя по ассортименту, недобросовестная покупательница предпочитает большие плитки лакомства с изюмом и фундуком определенного производителя. В дамскую сумочку она спрятала сразу несколько шоколадных плиток и, не расплатившись, попыталась покинуть супермаркет», - рассказали в ведомстве.

Любительницу сладкого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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