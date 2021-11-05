В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом

фото © iz.ru

За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 764 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 100 485 положительных на Covid-19.

Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 13 284 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 782 человека, выздоровевших за весь период – 88 440.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стабильно много: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано еще 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, днем ранее диагнозы были подтверждены у 345 человек.

Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида. Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.

В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников. В Евпатории опергруппа, в состав которой вошли представители Минкурортов, МВД и администрации город,а во время проверки на соблюдение антиковидных мер выяснили, что в крупных отелях 80% сотрудников вакцинированы.

Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию. На центральном автовокзале Симферополя кто-то решил подзаработать и до открытия прививочного кабинеты сдал продавать бланки на вакцинацию по 10 рублей.