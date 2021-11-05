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Коронавирус в Крыму

В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом

09:08 пятница, 5 ноября 2021
В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом

фото © iz.ru

За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 764 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 100 485 положительных на Covid-19.

Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 13 284 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 782 человека, выздоровевших за весь период – 88 440.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом

В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом

За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 764 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 100 485 положительных на Covid-19.

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