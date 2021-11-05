В Крыму таксист вышвырнул пассажирку за оплату проезда через ApplePay

фото © www.iphones.ru

Севастопольский таксист был не согласен на оплату поездки онлайн, поэтому по ходу маршрута он остановился, вытащил пассажира с машины и уехал.

Об этом в соцсетях рассказала участница инцидента.

Девушка по ходу поездки оплатила заказ в приложении через ApplePay. Водитель такси, увидев оплаченный онлайн заказ, заехал на территорию АЗС, где остановил машину и настойчиво попросил выйти.

В свою очередь девушка потребовала довезти ее до пункта, указанного в заказе, или же вернуть деньги, на что таксист отвечал грубо, повышая голос, что ему нужны только наличные деньги.

История закончилась тем, что водитель схватил пассажира за воротник куртки и насильно выбросил из машины. По словам пострадавшей, заявление в полицию она уже написала.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане мокнут под дождем прямо в маршрутном автобусе. Люди ездят в общественном транспорте под зонтами.

Более сотни авто и два автобуса не пустили в Севастополь блокпосты. Более сотни автомобилей и два экскурсионных автобуса задержали на блокпостах на въезде в Севастополь за второй день их работы.

Более 200 машин не пустили в Севастополь за день. Более 200 автомобилей не пропустили через блокпосты в Севастополь.

Аэропорт Симферополя снижает количество рейсов в осенне-зимний период. Аэропорт Симферополь переходит на осенне-зимнее расписание.