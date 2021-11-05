Происшествия
В Крыму таксист вышвырнул пассажирку за оплату проезда через ApplePay
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Севастопольский таксист был не согласен на оплату поездки онлайн, поэтому по ходу маршрута он остановился, вытащил пассажира с машины и уехал.
Об этом в соцсетях рассказала участница инцидента.
Девушка по ходу поездки оплатила заказ в приложении через ApplePay. Водитель такси, увидев оплаченный онлайн заказ, заехал на территорию АЗС, где остановил машину и настойчиво попросил выйти.
В свою очередь девушка потребовала довезти ее до пункта, указанного в заказе, или же вернуть деньги, на что таксист отвечал грубо, повышая голос, что ему нужны только наличные деньги.
История закончилась тем, что водитель схватил пассажира за воротник куртки и насильно выбросил из машины. По словам пострадавшей, заявление в полицию она уже написала.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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