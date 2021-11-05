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Власть

В Крыму суд отправил в СИЗО мэра Белогорска

13:01 пятница, 5 ноября 2021
В Крыму суд отправил в СИЗО мэра Белогорска

фото © Новости Крыма

Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО на два месяца главу администрации Белогорска Игоря Ипатко по делу о крупной взятке.

Об этом сообщили в суде.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2022 года», – говорится в сообщении.

Еще один фигурант дела, подозреваемый в посредничестве в получении взятки, отправлен судом на время следствия под домашний арест.

Ипатко был задержан сотрудниками ФСБ 2 ноября, СК возбудил уголовное дело. По данным следователей, весной 2021 года предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, обратился в администрацию Белогорска с заявлением о формировании и выдаче градостроительного плана земельного участка для строительства на нем здания.

Ипатко вызвал к себе предпринимателя и потребовал вознаграждение за помощь в этом вопросе, а также за перенос ЛЭП и спил деревьев с участка. Для передачи денег был привлечен посредник. Во время передачи взятки в размере 1,4 млн рублей мэр и посредник были задержаны.

Ипатко занимает должность главы администрации Белогорска с осени 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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