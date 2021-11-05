Уничтожение деревьев у Херсонеса в Севастополе прикрыли брезентом

Публикация СМИ о том, что с территории скандальной стройки рядом с Херсонесом Таврическим вывозят многолетние деревья, выдернутые из земли автокранами, привела к неожиданному эффекту.

Нет, уничтожение деревьев не прекратилось – вместо этого их после погрузки на автоплатформы начали застенчиво прикрывать брезентом.

Об этом сообщили очевидцы, мониторящие ситуацию вокруг стройки так называемого «Нового Херсонеса». Как можно видеть, на этот раз с территории вывозится многометровая сосна.

Утром 4 ноября, за несколько часов до визита в Севастополь президента России Владимира Путина, работы по уничтожению деревьев на территории стройплощадки продолжились, кажется, с еще большей активностью.

26 октября стало известно, что с помощью общественности удалось уменьшить количество порубочных билетов на насаждения, растущих в парке на территории бывшей воинской части, до 71 дерева и 7 кустарников.

В тексте использованы материалы: Форпост

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