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Коронавирус в Крыму

Темпы вакцинации выросли в Ялте в четыре раза

09:32 пятница, 5 ноября 2021
Ялта

Темпы вакцинации выросли в Ялте на «выходной» неделе в несколько раз.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«В режиме выходной недели наращиваем темпы вакцинации. В целом по Большой Ялте охватываем от 1,5 до 2,5 тысячи человек в день. Темпы вакцинации нарастили примерно в четыре раза», – написала она.

По словам Павленко, этого удалось достичь благодаря увеличению количества прививочных пунктов на территории муниципального образования и расширению их географии. «В здании главпочтамта, к примеру, вакцинироваться теперь можно ежедневно», – обратила внимание градоначальница. 

Она также добавила, что городские власти внимательно контролируют соблюдение антиковидных мер при том, что средства размещения Ялты заполнены не больше чем на 60%. «За соблюдением антиковидных мер в местах общего пользования следят 10 рабочих групп, которые ежедневно обходят город с проверками», – уточнила глава администрации и выразила уверенность, что сообща ялтинцы «справятся с напастью».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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