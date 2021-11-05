Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +14
море +17

Происшествия

Севастополец украл у подростка телефон и попытался сбыть его родителям

В Севастополе задержан местный житель, похитивший смартфон и деньги у подростка.

Об этом рассказали в севастопольском главке МВД. Как выяснилось, 13-летний мальчик, играя на детской площадке, оставил на скамейке без присмотра свой рюкзак, и этим воспользовался случайный прохожий.

Заметив сумку, 53-летний мужчина спрятал ее под одежду и скрылся. Добычей вора оказались почти шесть тысяч рублей и телефон.

Наличность он потратил, а вот смартфон решил вернуть, и не абы кому, а родителям пострадавшего мальчика. И не просто так, а за вознаграждение.

«Мужчина позвонил родителям подростка и сообщил, что якобы приобрел устройство у незнакомца за полторы тысячи рублей и готов за эту же сумму вернуть. Заработать деньги преступным путем он не успел – сотрудники уголовного розыска оперативно установили его личность и задержали», - отметили в ведомстве.

В отношении нечистого на руку севастопольца возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кража автономеров с вымогательством денег докатилась до Крыма. Новый вид мошенничества, по словам местных жителей, «пришел» из России.

Задушил, обокрал и расчленил: крымчанина судят за убийство знакомого. 30-летний житель Симферополя предстал перед судом по обвинению в убийстве знакомого, краже и угоне автомобиля.

Житель Самары украл из ломбарда в Симферополе браслет за 260 тысяч рублей. В Симферополе грабитель украл из ломбарда золото, чтобы заложить его в Ялте.

В Керчи задержали серийных похитителей железнодорожных деталей. Злоумышленниками оказались несколько керчан в возрасте от 19 до 35 лет.

Общество
Почти рекордное тепло: прогноз погоды в Крыму на выходные

Почти рекордное тепло: прогноз погоды в Крыму на выходные

В выходные в Крыму сохранится комфортная температура, в субботу столбики термометров покажут почти двойное превышение многолетних климатических норм, в ночь на воскресенье ожидаются непродолжительные дожди, днем снова установится сухая и теплая погода.

Странности
Бизнес Крыма решил поставить на «игру в кальмара»

Бизнес Крыма решил поставить на «игру в кальмара» фото

На улицах города замечены молодые люди в костюмах из резонансного сериала.

Власть
Путин запретил Развожаеву строить жилые дома

Путин запретил Развожаеву строить жилые дома

На встрече с президентом губернатор пообещал найти для этих целей другое место.

Актуальные темы

В Севастополе случилась массовая драка спортсменов и уроженцев Кавказа

В Севастополе произошла массовая драка, участниками которой стали члены местного бойцовского клуба и «лица кавказской национальности». Коллективные разборки зафиксировал на мобильную камеру один из местных жителей.

2 ноября

Власть
В Крыму суд отправил в СИЗО мэра Белогорска

В Крыму суд отправил в СИЗО мэра Белогорска

Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО на два месяца главу администрации Белогорска Игоря Ипатко по делу о крупной взятке.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации