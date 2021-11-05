Севастополец украл у подростка телефон и попытался сбыть его родителям

В Севастополе задержан местный житель, похитивший смартфон и деньги у подростка.

Об этом рассказали в севастопольском главке МВД. Как выяснилось, 13-летний мальчик, играя на детской площадке, оставил на скамейке без присмотра свой рюкзак, и этим воспользовался случайный прохожий.

Заметив сумку, 53-летний мужчина спрятал ее под одежду и скрылся. Добычей вора оказались почти шесть тысяч рублей и телефон.

Наличность он потратил, а вот смартфон решил вернуть, и не абы кому, а родителям пострадавшего мальчика. И не просто так, а за вознаграждение.

«Мужчина позвонил родителям подростка и сообщил, что якобы приобрел устройство у незнакомца за полторы тысячи рублей и готов за эту же сумму вернуть. Заработать деньги преступным путем он не успел – сотрудники уголовного розыска оперативно установили его личность и задержали», - отметили в ведомстве.

В отношении нечистого на руку севастопольца возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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