Происшествия
Севастополец украл у подростка телефон и попытался сбыть его родителям
В Севастополе задержан местный житель, похитивший смартфон и деньги у подростка.
Об этом рассказали в севастопольском главке МВД. Как выяснилось, 13-летний мальчик, играя на детской площадке, оставил на скамейке без присмотра свой рюкзак, и этим воспользовался случайный прохожий.
Заметив сумку, 53-летний мужчина спрятал ее под одежду и скрылся. Добычей вора оказались почти шесть тысяч рублей и телефон.
Наличность он потратил, а вот смартфон решил вернуть, и не абы кому, а родителям пострадавшего мальчика. И не просто так, а за вознаграждение.
«Мужчина позвонил родителям подростка и сообщил, что якобы приобрел устройство у незнакомца за полторы тысячи рублей и готов за эту же сумму вернуть. Заработать деньги преступным путем он не успел – сотрудники уголовного розыска оперативно установили его личность и задержали», - отметили в ведомстве.
В отношении нечистого на руку севастопольца возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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