Власть
Реконструкцию главной площади Симферополя пообещали завершить в 2022 году
фото © пресс-служба администрации Симферополя
Окончание работ переносилось уже несколько раз, но теперь стало ясно, что сдать объект в этом году не успеют.
Завершение реконструкции площади Ленина в Симферополе, которая идет с весны этого года, переносится на следующий год. Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Подрядчик некачественно выполнил работы, допусти множество нарушения. Претензии и замечания были выдвинуты не только администрацией города, но и «Роскапстроем». Сейчас идет работа над расторжением контракта. Доводить процесс до конца будет уже другая подрядная организация, но произойдет это не раньше следующего года.
Напомним, что изначально главную площадь крымской столицы должны были реконструировать до 1 сентября. Затем мэр города Валентин Демидов перенес срок до 20 октября. Уже выполненные работы необходимо было проделать заново, так как их результат оказался «откровенной халутрой». После этого глава города заверял, что ремонт окончат к 20 декабря.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымская студентка создала прибор, избавляющий от головных болей. Студентка Крымского федерального университета Николь Хаит разрабатывает мобильный программно-аппаратный комплекс транскраниальной электростимуляции с биологической обратной связью для коррекции психоневрологических нарушений.
В Крыму могут появиться новые национальности. В Крыму в результате «Всероссийской переписи населения» могут появиться новые национальности.
Из Крыма опять обещают сделать горнолыжный курорт. Но снова просят подождать. Возможно, два-три года.
Вода из-под Азовского моря оказалась непригодной к употреблению. Власти Крыма ожидают заключения экспертов о качестве запасов пресной воды, расположенных под Азовским морем.
В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом
За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 764 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 100 485 положительных на Covid-19.
Какой сегодня праздник 5 ноября фото
Сегодня, 5 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Реконструкцию главной площади Симферополя пообещали завершить в 2022 году
Окончание работ переносилось уже несколько раз, но теперь стало ясно, что сдать объект в этом году не успеют.
Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида
Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.
19 часов назад
В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах
24 часа назад
Бизнесмены Севастополя попросили Развожаева объясниться
16 часов назад
Стабильно много: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано еще 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, днем ранее диагнозы были подтверждены у 345 человек.