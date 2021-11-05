Реконструкцию главной площади Симферополя пообещали завершить в 2022 году

фото © пресс-служба администрации Симферополя

Окончание работ переносилось уже несколько раз, но теперь стало ясно, что сдать объект в этом году не успеют.

Завершение реконструкции площади Ленина в Симферополе, которая идет с весны этого года, переносится на следующий год. Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Подрядчик некачественно выполнил работы, допусти множество нарушения. Претензии и замечания были выдвинуты не только администрацией города, но и «Роскапстроем». Сейчас идет работа над расторжением контракта. Доводить процесс до конца будет уже другая подрядная организация, но произойдет это не раньше следующего года.

Напомним, что изначально главную площадь крымской столицы должны были реконструировать до 1 сентября. Затем мэр города Валентин Демидов перенес срок до 20 октября. Уже выполненные работы необходимо было проделать заново, так как их результат оказался «откровенной халутрой». После этого глава города заверял, что ремонт окончат к 20 декабря.

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