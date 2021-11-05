Путин запретил Развожаеву строить жилые дома

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На встрече с президентом губернатор пообещал найти для этих целей другое место.

На мысе Хрустальном в Севастополе, где со скандалами возводят культурный кластер, не будет жилых домов. Такое обещание губернатор Михаил Развожаев дал президенту Владимиру Путину, который накануне посетил город-герой.

Речь идет о нескольких домах, которые, по словам Развожаева, планировалось построить для преподавателей и научных сотрудников по просьбе фонда «Национальное культурное наследие». Губернатор заверил, что для этих целей будет выбрано другое место, а мыс Хрустальный используют для создания общественных пространств.

«Именно так мы и поступим, как Вы сегодня поручили», - сказал губернатор главе государства.

При этом он отметил, что один такой дом уже строится на Хрустальном, но не уточнил, что с ним будет дальше.

Ранее Союз архитекторов Севастополя призвал президента Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу остановить застройку мыса. Они назвали происходящее «разрушительным ударом».

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