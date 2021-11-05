Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 5 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 5 ноября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 22, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 91 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 99 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 17 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 82 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью около 14 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 98 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью около 13 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 97 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 22, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 19, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью около 11 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 12, в Керчи - 13, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 15, в Ялте - 16 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 13, в Сочи - 18, в Турции - 23, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.
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