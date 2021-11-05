Почти рекордное тепло: прогноз погоды в Крыму на выходные

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В выходные в Крыму сохранится комфортная температура, в субботу столбики термометров покажут почти двойное превышение многолетних климатических норм, в ночь на воскресенье ожидаются непродолжительные дожди, днем снова установится сухая и теплая погода.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В субботу молооблачно, без осадков, антициклон продолжит управлять погодными процессами над югом страны и подарит крымчанам еще один великолепный денек, соизмеримый с бархатным сезоном. Ночная температура +9…14 градусов, днем можно рассчитывать на +18…23. И это почти вдвое теплее, чем должно быть по многолетним климатическим нормам», - констатировал Тишковец.

В ночь на воскресенье на полуострове станет еще теплее, но дневные температурные значения немного опустятся из-за ночных дождей:

«В воскресенье ночью скажется влияние слабовыраженного теплого фронта, поэтому температура составит +10…15 градусов, пройдет небольшой дождь. Днем распогодится, без осадков, солнечно, но произойдет сброс по температуре ввиду уплотнения облачности - в среднем +15…20».

По словам Тишковца, такое тепло для этого времени года большая редкость, однако температурный рекорд 7 ноября 1910 года, когда на полуострове фиксировали +27,1 градус, в этом году побит не будет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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