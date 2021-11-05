«Никакие ограничения не помогут, если медицина развалена» - из крымских сетей

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Крымчане привыкают жить в условиях антиковидных ограничений и изливают свое недовольство в соцсетях.

С 25 октября в Крыму начала действовать система QR-кодов. Без них запрещено посещать как государственные учреждения, так и многие коммерческие предприятия и заведения. Кроме того, власти Крыма обязали граждан старше 65 лет не покидать свои дома до особого распоряжения.

Многие комментаторы жалуются на неудобства, которые в их жизнь привнесли антиковидные ограничения.

Alex Lacoste

...Скоро граждан без QR-кода не то, что стричь и брить, но и от «COVID- 19» никто в Крыму лечить не будет!)))

Яна Дубинянская

Сегодня в Феодосии нас не пустили ни в одно кафе, ибо сертификаты. Но международные файзерами всякими не канают, а только скрепные, спутником, с госуслуг животворящих.

Как сказала тетенька в кафе – с «пиар-кодом».

Александр Олещук

Пока всех до последнего не проколят, провакцинировав Спутником, власти Крыма вряд ли успокоятся. Сегодня получал ПЦР-тест в лаборатории и невольно стал жалобы свидетелем женщины на то, что ей отказали с утра в диетической столовой позавтракать, поэтому также взяла прошла тест.

Галина Карпова

Зачем бить человека по бюджету, летом не закрыли Крым, но сейчас ведь можно закрыть. Крымчане и так небогато живут, и добить их до конца!

Маргарита Пронина

Народ просто устал... А власть своей непоследовательностью действий продолжает терять наше доверие.

Лида Георгиевская

Сами не делают, а нас заставляют.

Ирина Шестова

Это не для царей, а для холопов?

Olga Finogentova

Мания величия зашкаливает у братвы. Приземлили их слегка.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида. Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.

В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников. В Евпатории опергруппа, в состав которой вошли представители Минкурортов, МВД и администрации город,а во время проверки на соблюдение антиковидных мер выяснили, что в крупных отелях 80% сотрудников вакцинированы.

Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию. На центральном автовокзале Симферополя кто-то решил подзаработать и до открытия прививочного кабинеты сдал продавать бланки на вакцинацию по 10 рублей.

В Крыму зафиксировали суточный максимум по заболевшим ковидом. За 3 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 99 721 положительных на Covid-19.