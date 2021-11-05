Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Бизнесмены Севастополя попросили Развожаева объясниться ● Стабильно много: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида ● В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников ● Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию
«Никакие ограничения не помогут, если медицина развалена» - из крымских сетей
фото © ТАСС
Крымчане привыкают жить в условиях антиковидных ограничений и изливают свое недовольство в соцсетях.
С 25 октября в Крыму начала действовать система QR-кодов. Без них запрещено посещать как государственные учреждения, так и многие коммерческие предприятия и заведения. Кроме того, власти Крыма обязали граждан старше 65 лет не покидать свои дома до особого распоряжения.
Многие комментаторы жалуются на неудобства, которые в их жизнь привнесли антиковидные ограничения.
Alex Lacoste
...Скоро граждан без QR-кода не то, что стричь и брить, но и от «COVID- 19» никто в Крыму лечить не будет!)))
Яна Дубинянская
Сегодня в Феодосии нас не пустили ни в одно кафе, ибо сертификаты. Но международные файзерами всякими не канают, а только скрепные, спутником, с госуслуг животворящих.
Как сказала тетенька в кафе – с «пиар-кодом».
Александр Олещук
Пока всех до последнего не проколят, провакцинировав Спутником, власти Крыма вряд ли успокоятся. Сегодня получал ПЦР-тест в лаборатории и невольно стал жалобы свидетелем женщины на то, что ей отказали с утра в диетической столовой позавтракать, поэтому также взяла прошла тест.
Галина Карпова
Зачем бить человека по бюджету, летом не закрыли Крым, но сейчас ведь можно закрыть. Крымчане и так небогато живут, и добить их до конца!
Маргарита Пронина
Народ просто устал... А власть своей непоследовательностью действий продолжает терять наше доверие.
Лида Георгиевская
Сами не делают, а нас заставляют.
Ирина Шестова
Это не для царей, а для холопов?
Olga Finogentova
Мания величия зашкаливает у братвы. Приземлили их слегка.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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