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Крымских аграриев заставят выращивать картофель, свеклу и морковь
фото © Новости Крыма
Минсельхоз Крыма в 2022 году направит местным аграриям средства господдержки, в том числе из бюджета республики, для увеличения объемов производства овощей.
Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в рамках совещания по вопросам гарантированного обеспечения населения и гостей Республики Крым сельхозпродукцией и социально значимыми продуктами питания.
«Основной целью обсуждения стал вопрос, который, несомненно, требует комплексного решения: создание условий для установления в республике экономически обоснованных цен на продукты питания. В ходе совещания также были озвучены меры господдержки для увеличения объемов производства овощей. Так, на предоставление грантов «Агростартап» и возмещение затрат СПоК в 2022 году будет предусмотрен 31 млн рублей и столько же на развитие семейных ферм. В следующем году государство предоставит также гранты на приобретение оборудования и строительство овощехранилищ», — отметил глава Минсельхоза Крыма.
Заместитель Председателя Совмина Крыма рассказал, что сейчас рассматривается вопрос выделения 120 млн рублей на ВЦП «Развитие кооперации».
«Планируем выдачу грантов на покупку автотранспорта для транспортировки сельхозпродукции, с обязательствами кооператива участия в ярмарках выходного дня и реализацией продукции через нестационарные торговые объекты. Кроме того, в 2022 году планируется также оказание поддержки производителям овощей открытого грунта на проведение агротехнологических работ», — уточнил заместитель Председателя Правительства РК.
Вице-премьер добавил, что также рассматривается возможность введения новых мер господдержки за счет средств бюджета Республики Крым на возмещение 50% затрат за приобретенный семенной материал овощных культур основного борщевого набора — картофеля, свеклы, моркови, лука, капусты.
«Для стимулирования закупа и хранения овощей кооперативами и обеспечения их оборотными средствами, предложил рассмотреть возможность внесения производителей овощей закрытого грунта и овощей «борщевого набора» в перечень приоритетных направлений для снижения процентной ставки по микрозаймам до 1% годовых, а также разработки новых кредитных продуктов на закуп, хранение, фасовку и переработку овощей Фондом микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», — прокомментировал Андрей Рюмшин.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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