Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Темпы вакцинации выросли в Ялте в четыре раза ● В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом ● «Никакие ограничения не помогут, если медицина развалена» - из крымских сетей ● Бизнесмены Севастополя попросили Развожаева объясниться ● Стабильно много: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
Крым не будет продлевать режим нерабочих дней
фото © pixabay.com
Республика Крым не будет продлевать режим нерабочих дней.
Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет. При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции», – написал Аксенов.
Глава Крыма также призвал граждан соблюдать все правила безопасности и «не затягивать с вакцинацией».
Нерабочим был объявлен период с 30 октября по 7 ноября. У глав субъектов есть право продлевать или не продлевать его, исходя из эпидситуации.
В Крыму с начала октября наблюдается стремительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, только за последние сутки зафиксировано 764 случая заражения.
В республике введен ряд ограничений, в частности, QR-коды для гостиниц и досуговых учреждений. Непривитых работников предприятий ряда сфер отправляют на удаленный режим. Позже требования были ужесточены для туристов. Также в регионе отменено право льготного проезда для граждан старше 60 лет, а сами граждане этой возрастной категории, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, отправлены на самоизоляцию.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом. За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 764 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 100 485 положительных на Covid-19.
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