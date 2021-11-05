фото © pixabay.com

Республика Крым не будет продлевать режим нерабочих дней.

Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет. При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции», – написал Аксенов.

Глава Крыма также призвал граждан соблюдать все правила безопасности и «не затягивать с вакцинацией».

Нерабочим был объявлен период с 30 октября по 7 ноября. У глав субъектов есть право продлевать или не продлевать его, исходя из эпидситуации.

В Крыму с начала октября наблюдается стремительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, только за последние сутки зафиксировано 764 случая заражения.

В республике введен ряд ограничений, в частности, QR-коды для гостиниц и досуговых учреждений. Непривитых работников предприятий ряда сфер отправляют на удаленный режим. Позже требования были ужесточены для туристов. Также в регионе отменено право льготного проезда для граждан старше 60 лет, а сами граждане этой возрастной категории, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, отправлены на самоизоляцию.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зарегистрировали 764 новых случая заболевания коронавирусом. За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 764 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 100 485 положительных на Covid-19.

«Никакие ограничения не помогут, если медицина развалена» - из крымских сетей. Крымчане привыкают жить в условиях антиковидных ограничений и изливают свое недовольство в соцсетях.

Стабильно много: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано еще 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, днем ранее диагнозы были подтверждены у 345 человек.

Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида. Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.