Власть
Константинов пригласил Лукашенко в Крым
фото © Новости Крыма
Крымский спикер решил, что полуострова «открыт к сотрудничеству с Белоруссией, а власти республики заинтересованы в визите президента страны Александра Лукашенко».
Об этом на своей странице в Facebook написал спикер парламента РК Владимир Константинов.
«Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное. Мы всегда готовы принимать друзей. А что крымчане с белорусами являются друзьями, у нас никаких сомнений нет», - написал Константинов.
Он подчеркнул, что со стороны Крыма никаких препятствий для такого визита не будет:
«Мало того, мы крайне заинтересованы в том, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко своими глазами посмотрел на то, как и чем живет Крым, убедился в том, насколько мы открыты к самым тесным, братским отношениям со своими соотечественниками. Думаю, у нас найдется много общих тем и сфер для плодотворного сотрудничества».
Спикер крымского парламента подчеркнул, что для такого визита «достаточно политической» воли и выразил уверенность, что «у Лукашенко такая воля есть».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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