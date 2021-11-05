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Власть

Константинов пригласил Лукашенко в Крым

16:29 пятница, 5 ноября 2021
Константинов пригласил Лукашенко в Крым

фото © Новости Крыма

Крымский спикер решил, что полуострова «открыт к сотрудничеству с Белоруссией, а власти республики заинтересованы в визите президента страны Александра Лукашенко».

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер парламента РК Владимир Константинов.

«Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное. Мы всегда готовы принимать друзей. А что крымчане с белорусами являются друзьями, у нас никаких сомнений нет», - написал Константинов.

Он подчеркнул, что со стороны Крыма никаких препятствий для такого визита не будет:

«Мало того, мы крайне заинтересованы в том, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко своими глазами посмотрел на то, как и чем живет Крым, убедился в том, насколько мы открыты к самым тесным, братским отношениям со своими соотечественниками. Думаю, у нас найдется много общих тем и сфер для плодотворного сотрудничества».

Спикер крымского парламента подчеркнул, что для такого визита «достаточно политической» воли и выразил уверенность, что «у Лукашенко такая воля есть».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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