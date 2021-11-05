Какой сегодня праздник 5 ноября

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Сегодня, 5 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День военной разведки России

Фото RT

День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой, — отмечается ежегодно 5 ноября. Он установлен указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — центральный орган управления российской военной разведкой.

Хотя, конечно же, профессия разведчика ведет свою историю с более давних времен. Еще в Киевской Руси разведка была делом государственной важности, а первый орган разведки — Приказ тайных дел (прообраз разведывательного управления того времени) — был основан в 1654 году при царе Алексее Михайловиче. Петр I в своем Воинском уставе 1716 года подвел под разведывательную работу законодательную и правовую базу.

День рождения Останкинской телебашни

В 1957 году в СССР был объявлен всесоюзный конкурс на строительство Останкинской телевышки, итоги которого были подведены через год. Победил проект архитекторов Леонида Баталова, Дмитрия Бурдина и конструктора Николая Никитина.

Летом 1960 года началось строительство башни, но уже через год возникли сомнения в надежности фундамента всей конструкции. Было проведено огромное количество экспертиз и проверок, прежде чем Министерство связи СССР утвердило окончательный проект башни. Торжественная закладка здания состоялась 22 апреля 1964 года.

5 ноября 1967 года Государственной комиссией был подписан Акт о вводе ее в эксплуатацию. Дата подписания Акта считается днем рождения Останкинской телебашни.

День Якова

Народный праздник «День Якова» отмечается 5 ноября (по старому стилю - 23 октября). В православной церкви это день почтения памяти апостола от 70-ти Иакова, брата Господня по плоти. Другие названия праздника: «Яков», «Яков Праведный», «Яков Гужник», «Гужники». Люди верили в то, что птицы 5 ноября могут успокоить землю своим пением. Поэтому, проводили различные обряды, связанные с тем, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем году.

Также сегодня, 5 ноября, отмечают такие праздники:

- День памяти святого апостола Иакова, брата Господня

- Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day)

- Международный день менеджеров-волонтеров (International Volunteer Managers Day)

- День рассматривания старых фотографий

- Праздник Апам-Напата

- День рыжих (National Redhead Day) в США

- День острого соуса (National Hot Sauce Day) в США

- День разведывательных войск Армении

- День американского футбола (American Football Day) в США

- День Пуно в Перу

- День Гая Фокса (Guy Fawkes Day) в Великобритании

- День независимости Колона в Панаме

Сегодня именины празднуют: Игнатий, Яков, Максим, Никифор, Елисей.

Что происходило 5 ноября в прошлые годы

1605 - один из предводителей Порохового заговора в Англии арестованэто был Гай Фокс.

1813 - окончилась русско-персидская война 1804—1813 годов: Россия и Персия подписали Гюлистанский мирный договор.

1916 - императоры Германии и Австро-Венгрии провозгласили создание Королевства Польского.

1935 - Киев обзавелся первыми троллейбусами.

1968 - в знак протеста против колониального положения Украины и оккупации Чехословакии украинский патриот Василий Макух осуществил акт самосожжения на Крещатике в Киеве.

1994 - Джордж Форман в 10 раунде послал в нокаут Майкла Мурера и в возрасте 46 лет во второй раз стал чемпионом мира среди тяжеловесов.

2007 - похоронен известный русский актер Александр Дедюшко.

2009 - Нидал Малик Хасан расстреливает около 13 человек и ранит около 30 на военной базе Форт-Худ ВС США.

2009 - майор Дымовский делает видеообращение о коррупции в правоохранительных органах Краснодарского края, ролик быстро становится «хитом» интернета и собирает на YouTube более миллиона просмотров.

2010 - в ночь на 5 ноября в станице Кущевской Краснодарского края совершено массовое убийство 12 человек (в том числе 4 детей).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 ноября. Какие праздники будут завтра?

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