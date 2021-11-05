Власть
Хакеры взломали сайт администрации Симферополя и сообщили об экологической катастрофе
фото © Новости Крыма
Неизвестные взломали сайт администрации Симферополя.
Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Хакеры разместили материал о «скачке радиационного фона в Черном море возле Севастополя».
«Наш сайт взломали. Как только мы заметили данный материал – его оперативно удалили. Наши специалисты делают все, чтобы впредь подобной ситуации не произошло», - отметили в пресс-службе.
В удаленном материале говорилось, что, якобы, жители Севастополя начали жаловаться на ухудшение самочувствия, а одновременно с этим в море, недалеко от города был отмечен скачок радиационного фона.
На место была выслана группа быстрого реагирования, правда, непонятно какого именно ведомства, которая обнаружила источник радиации – атомный подводный крейсер «Казань».
В фейковой новости на сайте администрации ее «авторы» заверили, что подводная лодка так сильно «фонила», что один из жителей Севастополя даже оказался в реанимации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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