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Власть

Хакеры взломали сайт администрации Симферополя и сообщили об экологической катастрофе

13:20 пятница, 5 ноября 2021
Хакеры взломали сайт администрации Симферополя и сообщили об экологической катастрофе

фото © Новости Крыма

Неизвестные взломали сайт администрации Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Хакеры разместили материал о «скачке радиационного фона в Черном море возле Севастополя».

«Наш сайт взломали. Как только мы заметили данный материал – его оперативно удалили. Наши специалисты делают все, чтобы впредь подобной ситуации не произошло», - отметили в пресс-службе.

В удаленном материале говорилось, что, якобы, жители Севастополя начали жаловаться на ухудшение самочувствия, а одновременно с этим в море, недалеко от города был отмечен скачок радиационного фона.

На место была выслана группа быстрого реагирования, правда, непонятно какого именно ведомства, которая обнаружила источник радиации – атомный подводный крейсер «Казань».

В фейковой новости на сайте администрации ее «авторы» заверили, что подводная лодка так сильно «фонила», что один из жителей Севастополя даже оказался в реанимации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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