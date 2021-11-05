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Водный кризис

Еще 35 скважин пробурят в Крыму до конца года

11:34 пятница, 5 ноября 2021
Еще 35 скважин пробурят в Крыму до конца года

фото © pixabay.com

После этого регион будет полностью обеспечен питьевой водой, пообещал премьер-министр Гоцанюк.

До конца этого года на полуострове будет пробурено еще 35 скважин с пресной водой, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Он напомнил, что в течение прошлого года в регионе пробурили около двух десятков скважин. Дебет 35 скважин, которые появятся в этом году, составит 57 тысяч кубометров. Этого, по словам Гоцанюка, достаточно для обеспечения населения питьевой водой.

Ранее стало известно, что добытая из-под Азовского моря пресная вода оказалась непригодной для употребления. Жидкость, которую удалось найти на стометровой глубине, имеет минерализацию, в 10 раз превышающую допустимые показатели.

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