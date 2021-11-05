Водный кризис
Развитие сюжета: Власти России срочно требуют отчитаться о запасах воды под Азовским морем ● Крымские водохранилища сильно обмелели в октябре ● Крым снова теряет воду ● Несколько рек в горах Крыма пересохли из-за октябрьской засухи ● Вода из-под Азовского моря оказалась непригодной к употреблению
Еще 35 скважин пробурят в Крыму до конца года
фото © pixabay.com
После этого регион будет полностью обеспечен питьевой водой, пообещал премьер-министр Гоцанюк.
До конца этого года на полуострове будет пробурено еще 35 скважин с пресной водой, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Он напомнил, что в течение прошлого года в регионе пробурили около двух десятков скважин. Дебет 35 скважин, которые появятся в этом году, составит 57 тысяч кубометров. Этого, по словам Гоцанюка, достаточно для обеспечения населения питьевой водой.
Ранее стало известно, что добытая из-под Азовского моря пресная вода оказалась непригодной для употребления. Жидкость, которую удалось найти на стометровой глубине, имеет минерализацию, в 10 раз превышающую допустимые показатели.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жителям Симферополя и пригорода с ночи ограничат подачу воды до выходных. Этой ночью частично ограничат водоснабжение в Симферополе и пригороде из-за переустройства магистрального водопровода, предупреждает предприятие «Вода Крыма».
Поклонская назвала «убогим» состояние Евпатории. Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, сказала, что «никогда не видела Евпаторию такой убогой».
Симферопольцы массово воруют плитку с улиц города. В районе Буденовского рынка в Симферополе мужчина набил пакеты старой тротуарной плиткой для личного пользования.
Созданная в Ялте рабочая группа будет выявлять нарушения правил благоустройства. Власти Ялты создали рабочую группу для патрулирования города с целью выявления и фиксации Правил благоустройства на объектах всех форм собственности.
Почти рекордное тепло: прогноз погоды в Крыму на выходные
В выходные в Крыму сохранится комфортная температура, в субботу столбики термометров покажут почти двойное превышение многолетних климатических норм, в ночь на воскресенье ожидаются непродолжительные дожди, днем снова установится сухая и теплая погода.
Бизнес Крыма решил поставить на «игру в кальмара» фото
На улицах города замечены молодые люди в костюмах из резонансного сериала.
Путин запретил Развожаеву строить жилые дома
На встрече с президентом губернатор пообещал найти для этих целей другое место.
В Севастополе случилась массовая драка спортсменов и уроженцев Кавказа
В Севастополе произошла массовая драка, участниками которой стали члены местного бойцовского клуба и «лица кавказской национальности». Коллективные разборки зафиксировал на мобильную камеру один из местных жителей.
2 ноября
В Крыму суд отправил в СИЗО мэра Белогорска
Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО на два месяца главу администрации Белогорска Игоря Ипатко по делу о крупной взятке.