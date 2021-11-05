Бизнес Крыма решил поставить на «игру в кальмара»

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На улицах города замечены молодые люди в костюмах из резонансного сериала.

Сообщения о появлении в городе людей в ярких облачениях, заставляющих вспомнить кадры популярного, но крайне неоднозначного южнокорейского сериала, появились в соцсетях.

«Вчера на Фадеева видела ребят в ярко-красных костюмах из сериала „Игра в кальмара». Раздавали визитки», – написала одна из жительниц города в группе «Подслушано в Севастополе» («ВКонтакте»).

Комментаторы отреагировали на сообщение по-разному.

«Бить их надо, я своему ребенку запретил смотреть этот сериал», – написал один из них.

Его тут же обвинили в склонности к насилию.

«Физически бить никого не призываю, тем более там, скорее всего, дети просто подрабатывают, но то, что открыто такую жестокость пропагандируют, это кошмар. Лично я против такого», – пояснил автор комментария.

Другие высказали мнение, что не видят в сериале ничего страшного. Между тем, как недавно выяснил ВЦИОМ, за запрет сериала «Игра в кальмара» голосуют 26% россиян, когда-либо о нем слышавших. В том же духе уже высказались и некоторые депутаты Госдумы.

Россия в этом не одинока: всерьез обеспокоены и власти некоторых европейских стран и городов. Так, с призывом контролировать своих детей и не допускать просмотра ими фильма, пропагандирующего жестокость, обратились к жителям города в Мадриде и Сиднее.

Против «Игры в кальмара» на Западе высказываются и учителя – по их мнению, сериал провоцирует детей на издевательства над слабыми. В ряде школ Нью-Йорка, Мадрида и Дублина даже запретили детям надевать костюмы героев сериала на Хеллоуин. В Севастополе же, как справедливо заметили комментаторы, решили «сделать рекламу на распиаренной теме».

Южно-корейский сериал «Игра в кальмара» рассказывает о людях, оказавшихся в крайне сложных жизненных обстоятельствах и в надежде поправить свои дела согласившихся принять участие в игре на выживание. Проигравших убивают, причем жестоко и на глазах у остальных участников игры. Кстати, одеваться в костюмы жертв почему-то никто не хочет: в розовых комбинезонах в сериале ходят стражники, охраняющие «игроков».

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