Власть
Жителям Симферополя и пригорода с ночи ограничат подачу воды до выходных
Этой ночью частично ограничат водоснабжение в Симферополе и пригороде из-за переустройства магистрального водопровода, предупреждает предприятие «Вода Крыма».
«4 ноября с 22:00 до 08:00 субботы, 6 ноября, будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Ракетная, ул. Ларионова, ул. Битумная, пер. Салгирный, ул. Джанкойская, ул. Весенняя, ул. Ким, ул. Мелитопольская, а также прилегающие улицы и переулки», – сказано в сообщении.
По информации ведомства, возможно понижено давление или отсутствие водоснабжения по: ул. Киевской (частично), ул. Степной, ул. Заречной, пер. Строительному, в садовом товариществе (СТ) «Дзержинец», в с. Мирное (частично), с. Богдановка, п. Давыдовка, п. Молодежное 2, 3, 4, 5, пгт. ГРЭС, пгт. Аграрное, пгт. Комсомольское, с. Укромное, садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Энергетик», ТРЦ «Ашан», на ул. Киевской (частично), ул. Кечкеметской (частично), ул. Ростовской, ул. Никанорова, а также на прилегающих улицах и переулках.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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