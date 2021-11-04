Власти России срочно требуют отчитаться о запасах воды под Азовским морем

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Акционерное общество «Росгеология» должно будет предоставить результаты геолого-разведочных работ в Азовском море до 27 декабря 2021 года.

Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 30 октября.

«Результатом предоставления субсидии является предоставление до 27 декабря 2021 г. в Федеральное агентство по недропользованию геологического отчета, содержащего первичную и интерпретированную геологическую информацию, по результатам выполнения второго и третьего этапов геолого-разведочных работ с целью оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод в акватории Азовского моря», – говорится в документе.

Идею добывать воду из-под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года. С апреля «Росгеология» проводила в Азовском море сейсморазведочные и электроразведочные работы, после этого была определена точка бурения первой скважины. В середине июля начались работы по бурению.

В конце июля 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что пробы пресной воды из-под Азовского моря отправлены в Москву для проведения анализа.

В августе глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах использовать эту воду в сельском хозяйстве, пустив ее по Северо-Крымскому каналу в сторону Джанкоя. 27 октября он усомнился в возможности использования добытой из-под Азовского моря воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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