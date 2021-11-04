В ущелье Уч-Кош под покровом ночи искали заблудившихся туристов

Группа туристов из четырех человек, включая несовершеннолетнего, заблудилась в ялтинских горах.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧC Крыма.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Во время прогулки по ущелью Уч-Кош сбились с пути и потерялись туристы. На помощь им оперативно выдвинулся Ялтинский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС».

«Спустя час четверо заблудившихся туристов были обнаружены и эвакуированы в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались. Как выяснилось, гости полуострова не рассчитали время возвращения и в темное время суток потеряли ориентиры», - рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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