Происшествия
В ущелье Уч-Кош под покровом ночи искали заблудившихся туристов
Группа туристов из четырех человек, включая несовершеннолетнего, заблудилась в ялтинских горах.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧC Крыма.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Во время прогулки по ущелью Уч-Кош сбились с пути и потерялись туристы. На помощь им оперативно выдвинулся Ялтинский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС».
«Спустя час четверо заблудившихся туристов были обнаружены и эвакуированы в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались. Как выяснилось, гости полуострова не рассчитали время возвращения и в темное время суток потеряли ориентиры», - рассказали в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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