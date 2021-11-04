Власть
В Севастополе выставили полицейское оцепление и патрули к приезду Путина
фото © Крым.реалии
В центральной части Севастополя на улицах в районе Херсонеса выставили полицейское оцепление, на остановках общественного транспорта и перекрестках дежурят патрули.
По этим данным, с утра на улицах Древняя, Дмитрия Ульянова, проспект Гагарина, Пожарова, Галины Петровой дежурят патрули полиции. Посты расположили на расстоянии 30-50 метров. На перекрестках в центральной части и прилегающих районах – посты ГИБДД. Повышенный уровень безопасности российские власти Севастополя объявили из-за ожидаемого приезда президента России Владимира Путина.
На улицах города замечено небольшое количество отдыхающих, в центре, вопреки запретам местных властей, открылись сувенирные лавки. Торговцы сувенирами пожаловались, что открылись на «свой страх и риск», и постоянно «ждут облавы».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах. Массовые проверки и спецоперации будут проходить на дорогах российских регионов в период ноябрьских праздников.
В Севастополе посетителя магазина задержали за угрозы костылем и требования купить алкоголь. В одном из севастопольских магазинов задержали мужчину, который угрожал костылем посетителям и требовал, чтобы ему купили выпить.
Подозреваемый в убийстве, краже и угоне авто симферополец пойдет под суд. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Симферополя.
Предприниматель в Крыму уклонился от уплаты таможенных платежей на 8 млн рублей. Предприниматель в Крыму признан виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше восьми миллионов рублей. Суд признал его виновным и назначил штраф, сообщила пресс-служба Крымской таможни.
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем
Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида
Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.
7 часов назад
В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах
12 часов назад
Власти России на два года запретили проводить детские утренники
Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.