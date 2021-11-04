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Власть

В Севастополе выставили полицейское оцепление и патрули к приезду Путина

В Севастополе выставили полицейское оцепление и патрули к приезду Путина

фото © Крым.реалии

В центральной части Севастополя на улицах в районе Херсонеса выставили полицейское оцепление, на остановках общественного транспорта и перекрестках дежурят патрули.

По этим данным, с утра на улицах Древняя, Дмитрия Ульянова, проспект Гагарина, Пожарова, Галины Петровой дежурят патрули полиции. Посты расположили на расстоянии 30-50 метров. На перекрестках в центральной части и прилегающих районах – посты ГИБДД. Повышенный уровень безопасности российские власти Севастополя объявили из-за ожидаемого приезда президента России Владимира Путина.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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