В Севастополе выставили полицейское оцепление и патрули к приезду Путина

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В центральной части Севастополя на улицах в районе Херсонеса выставили полицейское оцепление, на остановках общественного транспорта и перекрестках дежурят патрули.

По этим данным, с утра на улицах Древняя, Дмитрия Ульянова, проспект Гагарина, Пожарова, Галины Петровой дежурят патрули полиции. Посты расположили на расстоянии 30-50 метров. На перекрестках в центральной части и прилегающих районах – посты ГИБДД. Повышенный уровень безопасности российские власти Севастополя объявили из-за ожидаемого приезда президента России Владимира Путина.

На улицах города замечено небольшое количество отдыхающих, в центре, вопреки запретам местных властей, открылись сувенирные лавки. Торговцы сувенирами пожаловались, что открылись на «свой страх и риск», и постоянно «ждут облавы».

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