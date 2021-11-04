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Происшествия

В Севастополе водитель стрелял по мусоровозу: не поделили перекресток

В Севастополе дорожный конфликт закончился стрельбой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Как установили оперативники, все началось с того, что водитель легкового автомобиля при проезде перекрестка с круговым движением в одном из отдаленных районов города остался недовольным тем, как разъехался с мусоровозом.

После словесного конфликта наказать своего оппонента он решил с помощью оружия. Для этого мужчина обогнал мусоровоз, а потом несколько раз выстрелили в него из пневматического пистолета и скрылся.

«В результате розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска и дорожно-патрульной службы задержан 34-летний местный житель, причастный к инциденту», – сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Полицейские изъяли у задержанного оружие.

В данный момент по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. Водитель мусоровоза, сообщивший о случившемся в дежурную часть полиции, не пострадал.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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