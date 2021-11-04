Происшествия
В Севастополе водитель стрелял по мусоровозу: не поделили перекресток
В Севастополе дорожный конфликт закончился стрельбой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Как установили оперативники, все началось с того, что водитель легкового автомобиля при проезде перекрестка с круговым движением в одном из отдаленных районов города остался недовольным тем, как разъехался с мусоровозом.
После словесного конфликта наказать своего оппонента он решил с помощью оружия. Для этого мужчина обогнал мусоровоз, а потом несколько раз выстрелили в него из пневматического пистолета и скрылся.
«В результате розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска и дорожно-патрульной службы задержан 34-летний местный житель, причастный к инциденту», – сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.
Полицейские изъяли у задержанного оружие.
В данный момент по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. Водитель мусоровоза, сообщивший о случившемся в дежурную часть полиции, не пострадал.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
На востоке Крыма иномарка врезалась в опору ЛЭП: есть пострадавший. Один человек получил травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля Geely в Советском районе.
Пьяный инвалид сбил человека на подаренном Аксеновым и Павленко скутере. Местные жители отмечают, что мужчина часто злоупотребляет алкоголем, после чего садится за руль спецтранспорта.
В Симферополе столкнулись троллейбус и две легковушки: есть пострадавший. Один человек получил травмы в аварии с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей, которая произошла в среду утром в Симферополе.
В Крыму пьяный мужчина осквернил храм. В Ленинском районе пьяный мужчина незаконно пробрался в церковь и углем от кадила расписал стены храма нецензурной лексикой.
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем
Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида
Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.
7 часов назад
В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах
12 часов назад
Власти России на два года запретили проводить детские утренники
Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.