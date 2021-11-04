В Севастополе наказали родителей «невиновного» участника ДТП

фото © Автопартнёр. Севастополь. Крым

В Севастополе административную ответственность за попавшего в аварию несовершеннолетнего мопедиста, который нарушил требования ПДД, понесут родители подростка.

Как сообщает пресс-служба севастопольского УМВД, поводом стала авария, которая случилась вечером 19 октября на перекрестке возле Студгородка.

Тогда, напомним, водитель автомобиля Ssang Yong при повороте налево не уступил дорогу мопедисту. К счастью, обошлось без серьезных травм — 17-летний мопедист отделался ушибами. Как выяснилось, ПДД он соблюдал, кроме одного — управлял транспортным средством без прав и полиса ОСАГО.

В отношении юного нарушителя было составлено два административных протокола. За отсутствие прав предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, еще 800 рублей — за отсутствие страховки. Информация о данном правонарушении была направлена в департамент образования и отдел по делам несовершеннолетних.

Теперь платить штраф и отвечать за проступок сына придется матери подростка. 26 октября в отношении нее также был составлен админпротокол по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Протокол направлен на рассмотрение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Гагаринского района.

В Госавтоинспекции напоминают, что управлять мопедами и скутерами имеют право только лица, достигшие 16 лет, прошедшие обучение в автошколе и сдавшие экзамены в ГИБДД на категорию «М». Такие же требования, но с 18 лет, предъявляются водителями мотоциклов. Во всех остальных случаях выезд детей и подростков до 18 лет на двухколесном мототранспорте на дорогу запрещен законом.

Правоохранители настоятельно рекомендуют родителям не дарить «смертельные» подарки детям, не имеющим необходимых знаний ПДД и навыков вождения.

Об опасности данных транспортных средств говорит и количество дорожно-транспортных происшествий с участием мопедистов. Последняя смертельная авария с участием двух подростков на мопеде произошла 31 октября в районе улицы Жидилова. В результате столкновения с автомобилями 15-летний водитель мопеда погиб на месте, его товарищ получил тяжелые травмы головы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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